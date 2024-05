Inscrições para o curso de instrutor e examinador de trânsito abrem nesta terça-feira (28)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) abre nesta terça-feira (28), às 8 horas, as pré-inscrições dos interessados em realizar gratuitamente o curso de instrutor e examinador de trânsito. Elas devem ser feitas até o dia 29 de maio, até 18 horas, exclusivamente por meio do site da autarquia, no link http://goias.gov.br/detran/selecao.

O edital com as regras para a seleção está disponível no site da autarquia (link). O curso com carga horária de 208 horas será ministrado pela Escola Pública de Trânsito do Detran-GO. Serão oferecidas 70 vagas, sendo 60 para ampla concorrência e 10 destinadas à Guarda Municipal Metropolitana ou agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia.

É necessário que o candidato fique atento aos prazos e às informações fornecidas, pois as pré-inscrições extemporâneas, bem como aquelas que faltar documentação poderão ser excluídos do processo. Aqueles que não conseguirem a vaga agora poderão tentar novamente em outras edições.

Segundo o presidente do Detran-GO, Waldir Soares, o curso é uma forma de qualificar profissionais para que tenham capacitação para atuar como instrutor e examinador de trânsito.