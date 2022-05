João de Deus se casa com advogada, em Anápolis

O médium João Teixeira de Faria, de 80 anos, conhecido como João de Deus, se casou com uma advogada, em Anápolis.O pedido de conversão de união estável em casamento foi feito em 9 de abril e será concluído nesta quarta-feira (4).

A união é com Lara Cristina Capatto, de 50 anos. Eles firmaram união estável em 1° de setembro de 2021, quando ele estava preso no complexo Prisional de Aparecidade Goiânia. O regime da união é de separação de bens. João de Deus cumpre pena por crimes sexuais desde 2018 e foi para a prisão domiciliar em março de 2020. Ele chegou a voltar para o o regime fechado em agosto 2021. Entretanto, no mês seguinte ele foi para casa novamente.

Em nota, Anderson Gualberto, que é advogado de João de Deus, comunicou que "a vida particular do meu cliente deve ser preservada e não temos autorização para comentar. De qualquer sorte, casar não é crime e nem atentar com as regras da prisão domiciliar que foram impostas."

Linha do tempo

2018

7 de dezembro– Primeiras denúncias contra médium são divulgadas em Programa do Bial, da TV Globo

15 de dezembro – João é considerado foragido e entra na lista de procurados da Interpol

16 de dezembro – Preso pela Polícia Civil de Goiás

2019

22 de março – João é internado no Hospital Neurológico de Goiânia

6 de março – Após 76 dias de internação, retorna para Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

2020

20 de janeiro – João e condenado a 40 anos de prisão

26 de março – Justiça autoriza prisão domiciliar para João Teixeira

31 de março – João deixa presídio em Aparecida e Goiânia e segue para prisão domiciliar em Anápolis

23 de outubro – Com fadiga e palpitações, é encaminhado a hospital em Anápolis e depois transferido para Hospital Sírio Libanês, em Brasília

4 de novembro – Após 12 dias de internação, recebe alta hospitalar e volta para casa

2021

25 de maio – Condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão

26 de agosto - Justiça determina nova prisão após 15ª denúncia do MP

15 de setembro - Tribunal vota por unanimidade em prisão domicilar

25 de novembro – Condenado a 44 anos e 6 meses pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável

2022

31 de janeiro – Condenado a quatro anos de reclusão por crime de violação sexual mediante fraude