Jovem é suspeita de não pagar mais de R$ 200 mil em procedimentos estéticos

Amanda Mendonça Montel, de 23 anos, foi presa nesta terça-feira (10) suspeita de fazer procedimentos estéticos, mas não pagar por eles, informou a Polícia Civil (PC). A prisão preventiva foi decretada pela Justiça de Goiás. A estimativa é que a investigada tenha causado prejuízo de mais de R$ 200 mil com os golpes.

A reportagem tentou localizar a defesa da suspeita, mas até a última atualização desta matéria não obteve êxito. O espaço permanece aberto para manifestação.

A investigada mora em Gurupi, no Tocantins, e, segundo o delegado da 4° Delegacia Distrital de Polícia Civil do Estado de Goiás (DDP Goiânia), Daniel José de Oliveira, responsável pelo caso, é conhecida por aplicar golpes utilizando comprovantes bancários falsificados para adquirir produtos e serviços de alto valor em vários estados.

"Em pesquisas ao Projudi-TJGO, verifica-se, em nosso estado, o envolvimento de Amanda em outras situações, como, por exemplo, o crime de estelionato em face de um cirurgião plástico em 2022, onde ela realizou uma cirurgia plástica e forjou o comprovante de pagamento de transferência bancária via TED)", informou.

Além dos golpes em clínicas de estética, a suspeita foi presa em flagrante em São Miguel do Araguaia, no noroeste goiano, por aplicar o golpe do falso pix em um supermercado, em 2022.

Em junho de 2024, o caso mais recente, conforme a polícia, a suspeita comprou um par de próteses mamárias de uma empresa de produtos médicos no setor Oeste, em Goiânia, apresentando um comprovante fraudulento de transferência bancária. O prejuízo causado à empresa foi de quase R$ 5 mil.

De acordo com informações da PC, após apresentar o comprovante de transferência do valor à clínica, as próteses foram enviadas para ela no Tocantins. Posteriormente, a clínica observou que o dinheiro não foi creditado na conta bancária, verificando que o comprovante apresentado por Amanda se tratava de uma falsificação.

Além deste caso, Amanda também é investigada por outros crimes de estelionato em estados como Tocantins e Mato Grosso do Sul, onde é suspeita de aplicar golpes semelhantes em clínicas de estética e estabelecimentos comerciais. Conforme apontou a PC, seu modo de agir envolve a falsificação de comprovantes de transferência bancária e documentos.

Segundo a PC, a prisão preventiva de Amanda Mendonça Montel foi decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.