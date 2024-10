Loja Rosa arrecada fundos e conscientiza sobre o câncer de mama

O Shopping Cerrado recebe até domingo (27) a Loja Rosa, uma iniciativa em parceria com a Associação dos Portadores de Câncer de Mama (APCAM) que visa informar e conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, além de arrecadar fundos para a entidade e doações para as pacientes.



Localizada no piso 1, próximo à loja Piticas, a loja funciona das 12h às 20h, com a venda de trabalhos manuais confeccionados por pacientes com câncer de mama e voluntários. A renda obtida será revertida para a APCAM.



O local também reúne pacientes com câncer de mama para compartilhar suas experiências e grupos educativos para informação e conscientização, além de abrigar uma exposição fotográfica com imagens de mulheres que enfrentam ou já venceram a doença.



A Loja Rosa ainda é ponto de coleta de doações de lenços, próteses mamárias externas e cabelos, que serão transformados em perucas para pacientes em tratamento. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.