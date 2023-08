Mês de agosto já é o mais chuvoso dos últimos 20 anos em Goiânia

O acumulado das chuvas de agosto de 2023 é o maior registro para o mês dos últimos 20 anos em Goiânia. Segundo a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Elizabete Alvez Ferreira, desde 2001 não chovia tanto na capital.

"Isso ocorre devido um canal de umidade que se formou no norte do país e trouxe esse canal de umidade quebrando a questão do bloqueio, indo até a região sudeste e trazendo essas chuvas fora de época para a gente", explica Elizabete.

De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, até esta quinta-feira (31), choveu 28 milímetros no mês de agosto. A quantidade é três vezes mais do que o esperado para esta época do ano.

"Nós tivemos de três a quatro episódios de chuvas aqui em Goiânia, devido o El Niño, que favorece a volta da chuva no sul do país e traz a umidade da região norte que combinada com o calor, favorece essas áreas de instabilidades bastante irregulares", afirma André.

Conforme o gerente do Cimehgo, nós ainda não saímos do período de estiagem e já na próxima semana, o tempo volta a vai ficar mais estável com predomínio de sol. Assim, as temperaturas vão ficam mais elevadas e a umidade volta a baixar.