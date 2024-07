Mais de 136 mil candidatos que querem tirar a CNH podem perder o processo até o final do ano

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) alerta que mais de 136 mil candidatos que querem tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem perder os processos. O prazo normal para a finalização dos processos de habilitação é de 12 meses, mas como os candidatos em questão deram entrada na época da pandemia, tiveram seus prazos prorrogados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) até dia 31 de dezembro.

Segundo o Detran-GO, os candidatos devem procurar os Centros de Formação de Condutores e dar andamento ao processo para evitar a perda do prazo. O órgão explica que muitos processos foram abertos e paralisados nas primeiras etapas.

O candidato que perder o prazo terá que abrir o processo novamente, não sendo possível aproveitar nenhuma taxa paga anteriormente. De acordo com o Detran-GO, atualmente o custo de todo o processo pode chegar a aproximadamente R$ 2 mil para a categoria B (carro) e R$ 2,8 mil para a categoria AB (carro e moto).

O presidente do Detran-GO, Waldir Soares, afirmou que, para não perder o processo, o candidato deve ter a CNH emitida até o dia 31 de dezembro.

Como consultar meu processo?

Acesse o Portal Expresso ou o site do Detran-GO. No campo de busca, digite a opção "consultar renach" e pesquise. Selecione o primeiro resultado e digite o número do Renach ou CPF do titular do processo.

Confira a quantidade de processos paralisados por cidade:

Goiânia - 31.804

Aparecida de Goiânia - 18.252

Anápolis - 9.175

Rio Verde - 4.592

Trindade - 4.155

Senador Canedo - 4.117

Luziânia - 3.841

Valparaíso de Goiás - 3.717

Novo Gama - 3.664

Águas Lindas de Goiás - 3.266

Formosa - 2.816

Catalão - 2.227

Cidade Ocidental - 2.113

Goianira - 1.953

Jataí - 1.783

Itumbiara - 1.696

Planaltina - 1.620