Massa de ar polar intensa: Temperaturas mínimas devem continuar baixas até sexta-feira, diz Cimehgo

As temperaturas mínimas que têm sido sentidas nos últimos dias devem continuar baixas em Goiás até a próxima sexta-feira (16), segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Isso porque, segundo o órgão, o estado está presenciando a atuação de uma massa de ar polar com a maior intensidade de 2024.

"Por enquanto as temperaturas mínimas devem continuar baixas nos próximos dias. Nem todo dia será igual, com as temperaturas tão baixas como presenciamos no final de semana, mas pelo menos ao longo dos próximos dias, ainda haverá frio”, afirmou André Amorim, gerente do Cimehgo.

André Amorim explica que na última semana houve o avanço de uma frente fria, que trouxe áreas de instabilidade para algumas regiões no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Posteriormente, uma massa de ar polar também subiu para essas regiões, sendo que a força dessa massa de ar polar é muito presente no centro-oeste.

"Além disso, essa semana também se formou um ciclone, que, lá do oceano, está pegando esse ar frio e jogando para o continente. Assim, temos a situação que é um frio de origem polar presente”, detalhou.

Temperaturas

Nesta segunda-feira (12), o Cimehgo registrou temperaturas baixas em diversas cidades do estado. Em Jataí, no sudoeste goiano, os termômetros marcaram 4,8°C nesta manhã. Pires do Rio, no sul do estado, registrou 7,9°C. Em Goiânia, a mínima registrada foi de 9°C, assim como em Morrinhos, no sul goiano.

As cidades de Edeia, Mineiros, Caiapônia, Paraúna, Catalão e Cristalina, também registraram temperaturas entre 11°C e 12°C nesta segunda-feira.