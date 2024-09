Morre homem que teria sido espancado e queimado por dono de supermercado e funcionários após furto

O homem que teria sido espancado e queimado por dono de um supermercado e três funcionários após furtar sandália do estabelecimento morreu nesta terça-feira (10). A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde ele estava internado na UTI de Queimados desde sexta-feira (6), quando foi atacado. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

O jornal entrou em contato, por ligação, com o advogado de defesa do dono do supermercado, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. Como os nomes dos funcionários não foram divulgados pela polícia, não foi possível localizar a defesa deles. Segundo a TV Anhanguera, eles são defendidos pela Defensoria Pública.

O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia e três suspeitos foram presos. Além do espancamento, os suspeitos teriam ateado álcool e fogo no homem, de acordo com o delegado do caso, Adriano Jaime. O homem que teria furtado a sandália usava tornozeleira eletrônica e já tinha passagens criminais, segundo o delegado.

Com a morte da vítima, Adriano disse que os três suspeitos presos devem responder por homicídio qualificado. “Agora nós estamos diante de um homicídio qualificado consumado. Agora nós vamos em busca de mais provas do caso, elucidar a dinâmica dos fatos e até mesmo imputar outras qualificadoras, podemos estar diante de um homicídio duplamente ou triplamente qualificado”, explicou ele.

Crime

Segundo o delegado, o homem teria furtado uma sandália do mercado. “O proprietário e outros funcionários pegaram ele, levaram para o fundo da loja, bateram nele com murros, socos, pontapé, e ainda usaram uma barra de ferro. Após isso tudo, eles jogaram álcool nele e atearam fogo”, explicou o delegado.

Depois que o homem já havia sido queimado, ele foi colocado na caçamba de uma caminhonete e deixado em uma área rural no distrito de Nova Fátima, próxima a Hidrolândia. Ele conseguiu se arrastar até uma chácara, onde o proprietário acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou Adriano Jaime. O delegado ainda disse que o homem teve 80% do corpo queimado.

Os policiais foram até o supermercado, onde os envolvidos confessaram o crime, de acordo com Adriano, e foram conduzidos à Central de Flagrantes. Após a audiência de custódia, um dos funcionários foi liberado depois de alegar que “teria apenas dirigido o veículo até Hidrolândia. O juiz concedeu liberdade”, afirmou o delegado. Os outros dois funcionários e o proprietário tiveram o flagrante convertido em preventiva.

Nota do hospital na íntegra

"Em resposta à solicitação, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente Daniel Fernando de Souza, que estava internado na UTI de Queimados do Hugol, apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, foi a óbito no dia 10/09/2024".