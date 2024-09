MST realiza neste final de semana a 1ª Feira Estadual da Reforma Agrária em Goiás

Neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de setembro, a Praça Universitária, em Goiânia, será palco da 1ª Feira Estadual da Reforma Agrária. Um evento inédito que reúne as famílias agricultoras assentadas, representantes de movimentos sociais e o público goiano em torno do acesso à produção agroecológica e do debate sobre a Reforma Agrária no Estado de Goiás.

Com entrada gratuita, a feira terá a oferta de produtos frescos e orgânicos, diretamente das mãos das famílias agricultoras assentadas, além de contar com uma programação repleta de atividades culturais e espaços de formação.

O evento também terá a Culinária da Terra, espaço onde serão servidas refeições típicas, com ingredientes vindos diretamente dos assentamentos. Será uma oportunidade de saborear pratos autênticos e conhecer a riqueza gastronômica da agricultura familiar.

No sábado (7), a partir das 10h, haverá mesa temática com o tema da questão ambiental e luta pela terra; na sequência, às 14h, haverá o Ato político-cultural de abertura da Feira, com participação de autoridades; e às 17h ocorrerá a Conferência: Reforma Agrária e Combate à Fome.

Ao longo dos dois dias de atividades haverão diversas apresentações culturais de artistas da região, com muita arte, música e performance. Um dos destaques é o show do mineiro, Pereira da Viola, que sobe ao palco às 21h, e promete emocionar o público com suas canções que resgatam a cultura e as lutas do campo.

No domingo (8), além da continuidade das apresentações culturais no período matutino, às 13h haverá um Ato de Encerramento da Feira em conjunto com uma ação solidária, com doação de alimentos destinados para famílias vulneráveis.



Serviço: 1ª Feira Estadual da Reforma Agrária

Data: 7 e 8 de setembro

Horário: sábado das 8h às 22h e domingo das 8h até às 14h

Local: Praça Universitária, Goiânia