Mudanças no trânsito da avenida T-9 começam em três bairros; veja alterações

A região da avenida T-9, nos bairros Vila União, Vila Alpes e Jardim Europa passa por mudanças no trânsito. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a nova configuração entra em vigor nesta terça-feira (13), e agentes de trânsito estarão nos locais para orientar os motoristas.

Entre as alterações estão a implantação e a retirada de semáforos, abertura e fechamento de canteiros, fechamento de cruzamento, retirada de uma rotatória, criação de binários, e mudanças no sentido de circulação de vias.

Com as mudanças, de acordo com técnicos da Engenharia de Trânsito da Mobilidade, os motoristas que que trafegam pelos bairros Jardim Europa, Jardim Planalto e Parque Anhanguera que desejam acessar a avenida dos Alpes, sentido Jardim América, poderão realizar o trajeto pela avenida Pasteur, seguir pela rua Pompéia e, em seguida, realizar a conversão à direita na avenida dos Alpes, que dará acesso à rua C-120.

Já o trajeto da avenida Marconi com acesso à rotatória da avenida T-9, seguindo à Rua U-82, deixa de ser a única opção para a avenida dos Alpes. Segundo a Prefeitura, outra alternativa aos motoristas da região será a avenida Pompéia, com conversão à esquerda na avenida dos Alpes, que dará acesso ao Residencial Celina Park pela avenida Milão ou Cidade Jardim, por meio da avenida Itália.

A mudança conta ainda com a criação de uma terceira faixa de circulação na avenida T-9 com a Santo Agostinho. No local também será implantado um binário na rua da Pompéia/U-25, da avenida T-9 para avenida dos Alpes e rua Suécia, da avenida dos Alpes para avenida T-9.

Confira as mudanças a seguir:

Binário

- Rua Pompéia / U-25: sentido Sul/Norte (Da Avenida T-9 para Avenida dos Alpes)

- Rua Suécia: sentido Norte/Sul (Da Avenida dos Alpes para Avenida T-9)

⁠Mudança de sentido de circulação

- Rua Pompéia/U-25: sentido Sul/Norte - (Avenida T-9 para Avenida dos Alpes)

- ⁠Rua Finlândia: sentido Norte/Sul - entre Avenida dos Alpes e Rua Copenhague

- ⁠Rua U-13: sentido Leste/Oeste (Da Rua U-9 até a Rua Turim)

- ⁠Rua Turim: Sentido Norte/Sul (Da Rua U-13 até Avenida dos Alpes)

- ⁠Rua Suécia: Sentido Norte/Sul (Da Avenida dos Alpes até Avenida T-9)

Implantação de semáforos

- Avenida Itália x Avenida Milão

- Avenida T-9 x Rua Pompéia

- Avenida dos Alpes x Rua U-25

- Avenida dos Alpes x Rua Turim x Rua Finlândia (quem trafega pela Avenida dos Alpes deverá realizar um looping na Praça, seguir pela Rua U-13 para chegar na Rua Finlândia sentido Avenida T-9)

- ⁠Avenida T-9 x Rua Santo Agostinho

- ⁠Avenida dos Alpes x Rua Pompéia x Rua U-9

Retirada de semáforo

- Avenida T-9 x Rua Napoli

Abertura de canteiro

- Avenida T-9 x Rua Pompéia

Fechamento de canteiro

- Avenida dos Alpes com Rua U-25

- Avenida T-9 com Rua Napoli

Fechamento de cruzamento

- Avenida T-9 x Rua U-43

Retiratada de rotatória

- Avenida Itália x Avenida Alpes