Mutirão terá serviços para pessoas em situação de rua

Goiânia sediará, neste sábado (22) e no próximo (29), a 1ª Edição do Pop Rua Jud TJGO - Mutirão da Cidadania, uma iniciativa do poder judiciário goiano com o objetivo de oferecer serviços essenciais para pessoas em situação de rua.



O evento, promovido Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) por meio do projeto Mais Justiça, ocorrerá em dois locais: no Mercado Aberto na Avenida Paranaíba, hoje, e no Cepal da Vila Abajá, no dia 29, ambos realizados das 15h às 20h.



Vários serviços

Os participantes do mutirão terão acesso a uma ampla gama de serviços, incluindo emissão de documentos, atendimento jurídico, assistência financeira, solicitação de benefícios previdenciários, suporte do Vapt Vupt, atendimento a mulheres, consultório na rua, vacinação, corte de cabelo, barbeiro, cuidados odontológicos e distribuição de itens de higiene. Além de doações de roupas e rodas de conversas sobre vários temas.