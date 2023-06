O novo kit do Jornal Daqui é coisa fina!

De saída, ele já traz uma vantagem: é Marinex, marca queridinha dos leitores e colecionadores de brindes do Jornal Daqui. As peças são da Linha Opaline Nadir Figueiredo, brancos e lindos. E mais: são também resistentes e impecáveis. Ou seja, mais que perfeitos pra quem curte qualidade e versatilidade em suas peças de servir.

O nome é este mesmo: Kit Coisa Fina. E muito merecido. São 6 peças: 2 refratários, com capacidade para 1,4L e 600ml, que podem ir ao forno. Completam o kit 4 pratos rasos, com diâmetro de 26 cm, e um desenho clássico que faz toda diferença pra deixar uma mesa com cara de revista.

Pra ter o Kit Coisa Fina, não tem segredo: é só começar a juntar os selos do Jornal Daqui. O primeiro sai dia 19 de junho.

E quem não abre mão de um bom desconto, tem duas ótimas oportunidades: levar na pré-venda, até dia 18 de junho, pagando 20% a menos. Ou depois desta data, fazendo a assinatura digital do Jornal Daqui. Aí o kit sai com 10% de desconto! Pra ver o regulamento completo, basta acessar meudaqui.com.br/promocoes.