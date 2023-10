O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro na Grande Goiânia

O feriado da Nossa Senhora Aparecida, considerada a santa padroeira do Brasil, comemorado nesta quinta-feira (12), e também Dia das Crianças, vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços na Grande Goiânia. Os bancos e os Correios não abrem e os shoppings funcionam em horários especiais. O governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia e de Aparecida decretaram ponto facultativo.

Confira o que abre e o que fecha neste feriado:



Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento nesta quinta-feira (12). Mas retornam ao atendimento normal na sexta-feira (13).

Correios

Os Correios informaram que não haverá atendimentos nas agências na quinta-feira (12). No entanto as unidades operam em seu horário normal na sexta.

Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) comunica que o horário de atendimento segue normal. Mas alguns supermercados podem abrir mais tarde, com horário das 8h às 21h.

Saneago

Durante o feriado, equipes da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Equatorial

As agências de atendimento presencial da Equatorial Goiás estarão fechadas na quinta-feira (12), retornando às atividades na sexta-feira (13). Os clientes que precisarem de atendimento podem entrar em contato pelos canais que permanecerão disponíveis.

Assistente virtual, estará disponível por meio do número (62) 3243-2020, e ter acesso a serviços como: consulta de débitos, emissão de segunda via de conta, código para pagamento e informar sobre falta de energia.

Os clientes também podem registrar falta de energia enviando um SMS gratuitamente para o número 27949 escrevendo faltadeenergia, tudo junto, dar um espaço e digitar o número da instalação, que consta na conta de energia. Em seguida é enviado o número de protocolo e a previsão de atendimento.

Além disso, a Central de Atendimento, 0800 062 0196, com ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Ceasa

O mercado da Ceasa funcionará normalmente, de 3h às 14, na quinta-feira, sexta-feira, (13) e sábado (14). O administrativo só estará em atendimento até quarta-feira (11) às 17h e retorna na segunda 8h.

Vapt Vupt

Todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas. Na sexta-feira (13) as unidades no estado funcionarão em horário especial, devido ao decreto de ponto facultativo: Das 8h às 13h.

Já no sábado (14) as unidades que possuem atendimento neste dia, em Goiânia e Aparecida de Goiânia funcionarão em seu horário habitual, das 8h às 13h.

Mutirama

O funciomanento do Mutirama na quinta-feira é de graça, de 10h às 16h. O parque também está aceitando doações de 1kg de alimento na entrada, alimento que será doado para pessoas carentes.

Shoppings

Confira os horários de funcionamento de shoppings na quinta-feira:

Goiânia Shopping



Lojas e Quiosques: das 10h às 22h.

Praça de alimentação e lazer: das 10h às 22h.

Restaurantes: das 11h às 23h.

Araguaia Shopping

Lojas e Quiosques: das 8h30 às 20h30.

Praça de alimentação: das 10 às 22h.



Shopping Bougainville

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h.

Praça de alimentação: das 12h às 22h.

Passeio das Águas Shopping

Lojas e Quiosques: 10h às 22h.

Praça de alimentação: 10h às 22h.

Restaurantes: 11h30 às 23h.

Aparecida Shopping

Lojas e Quiosques: das 10h às 20h.

Praça de alimentação: das 11h às 22h.

Buriti Shopping

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h.

Praça de alimentação: das 10h às 22h.

Shopping Cerrado

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h.

Praça de alimentação: das 10h às 22h.

Shopping Flamboyant

Lojas e Quiosques: 10h às 22h.

Praça de alimentação: 10h às 22h.

Restaurantes: 10h às 22h



Região da 44

Na quinta-feira a definição de funcionamento ficará a cargo das galerias e shoppings do polo confeccionista. Já para a sexta-feira (13) e sábado (14), a orientação dada pela Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) é de funcionamento normal, no horário das 8h às 18h, e fechamento no Domingo.

Mega Moda Shopping

Os shoppings MEGA MODA PARK, MINI MODA e MEGA MODA estarão com horário de funcionamento normal nesta quinta, sexta e sábado!

Confira o endereço:

MEGA MODA PARK: Av. Independência, n° 3302 - em frente ao Parque Mutirama;

MINI MODA: Rua 67B - ao lado da entrada 10 do Mega Moda;

MEGA MODA: Av. Contorno com Rua 67B