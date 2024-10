Obra de arte alerta para o Outubro Rosa no prédio mais alto de Goiânia

Para este ano a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de 73.610 novos casos de câncer de mama. Uma forma de alertar para a doença é a campanha Outubro Rosa, realizada anualmente. Em Goiânia, o Órion Business & Health Complex, que é reconhecido por sua ligação na área da saúde, elaborou uma forma de chamar a atenção das pessoas para a causa.

Na última semana inaugurou em sua fachada uma grande obra de arte do artista plástico goiano Nilander. A pintura, que possui 6 metros de largura e 7,15 de altura, foi instalada ao lado da entrada do Hotel Transamerica Collection, na Avenida Portugal, no Setor Marista.

“Fiquei lisonjeado pelo convite. Pensei: Uau, que grande fazer parte disso! Afinal não é todo dia que você expõe sua arte no prédio mais icônico da cidade, ainda mais com um tema tão importante”, destacou o artista autodidata, que começou a atuar profissionalmente em 2016.

Síndico do Órion Business & Health Complex, Leopoldo Gouthier, explica sobre a iniciativa do prédio que é o mais alto de Goiânia. “O nosso objetivo é usar a grandiosidade do empreendimento para mostrar a importância da causa do Outubro Rosa, que também é grande e precisa de atenção. Escolhemos o Nilander por ele ser um artista incrível e termos certeza que daria conta do recado, que não era algo fácil”.

O artista revela como foi o processo criativo e a produção da obra. “Me inspirei no empoderamento feminino. Uma mulher nua, deixando sua mente florescer como um ipê… é algo libertador para ela. A ideia foi transmitir essa liberdade e essa responsabilidade de forma lúdica, exaltando a beleza feminina de forma sutil, tentando fazer realmente um convite para as mulheres se cuidarem”, conta. “E foi uma produção relâmpago, todo o processo criativo durou em média uma semana”, completa.

Nilander tem a expectativa de gerar um bom impacto no público. “Espero que consigamos alcançar um grande público, principalmente o feminino, que passar pela região e todos fiquem curiosos ao ver aquele enorme quadro rosa com uma mulher nua e entenda que pensamos nisso como forma de chamar a atenção para a importância da prevenção. A ideia é literalmente salvar vidas! Pensar que a arte pode fazer essa ponte entre a contemplação e o autocuidado é algo que me faz pensar que o dever foi cumprido”, salienta o artista.