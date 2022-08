Policiais filmados em abordagem de homem encontrado morto após entrar em viatura são presos

Os quatro policiais militares filmados abordando Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, que foi encontrado morto horas depois de entrar em uma viatura da Polícia Militar (PM), foram presos na tarde desta terça-feira (16). As prisões foram efetuadas pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), após a Justiça conceder o pedido da investigação. Eles se encontram no Presídio Militar do Estado de Goiás

Ainda nesta terça (16), a Polícia Militar havia informado que também havia requerido o pedido de prisão à Justiça Militar por meio do inquérito policial militar (IPM) e que aguardava decisão.

Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, foi abordado na tarde da última quinta-feira (11), no Jardim Europa, por policiais militares. Filmagens registraram o momento em que o homem foi levado na viatura pelos agentes.

Relatos

A mulher do servente diz que ele havia a deixado na porta de um shopping de Aparecida de Goiânia por volta das 7h. O casal teria combinado de deixar o carro de Henrique em uma oficina no Jardim Europa, em Goiânia, e voltariam a se encontrar após o almoço. “Por volta de 8h15 eu mandei mensagem e ele já não respondeu”, conta. O registro de uma das câmeras de segurança indica que a abordagem ocorreu a cerca de 120 metros da oficina, por volta das 8h20.

Horas depois das filmagens, o corpo do homem foi encontrado em uma estrada de terra no Jardim Real Conquista, região sudoeste de Goiânia.

No registro da PM, realizado por volta de 20h, os agentes teriam relatado que Henrique havia sido abordado em uma motocicleta de cor prata no Jardim Real Conquista. Ainda contou que ele, que estaria na garupa da moto, teria atirado contra os militares.

Na versão, o condutor teria fugido e Henrique descido com uma mochila nas costas. Os militares afirmaram ter encontrado um revólver calibre 32 e uma grande quantidade de drogas, entre maconha, cocaína, crack e ecstasy, com o homem.

O homem tinha passagem por roubo e tráfico, mas não tinha mandado de prisão aberto contra ele.