Prefeitura de Goiânia lança obras de construção para complexo viário da Avenida Castelo Branco

O viaduto no encontro das avenidas Castelo Branco e Leste-Oeste, no Setor Esplanada dos Anicuns, vai sair do papel a partir de segunda-feira (15). Orçada em R$ 14 milhões, a intervenção deve ser executada no prazo de 240 dias. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) é responsável por acompanhar o andamento das obras.

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) vai fazer o lançamento da construção nesta sexta-feira (12), e a instalação dos canteiros de obras irá ocorrer neste sábado (13) e domingo (14). A vencedora da licitação foi a empresa Loctec Engenharia.

Segundo a Seinfra, o objetivo da intervenção é eliminar as interferências semafóricas no encontro das avenidas para melhorar a mobilidade na região. Pelas imagens de simulação da Prefeitura, a Castelo Branco continuará no mesmo nível e será construído um viaduto para que o fluxo da Leste-Oeste ocorra sem nenhum impedimento. De acordo com a pasta, a construção vai afetar apenas o trecho das obras.

O cronograma dos trabalhos contempla a implantação do sistema de drenagem numa extensão de 845 metros e 13.630 metros quadrados de área pavimentada. A intervenção ainda envolve as atividades de sinalização e serviços complementares.

A Loctec Engenharia foi a responsável pelas obras do Complexo Viário da Jamel Cecílio, entregue com um ano e cinco meses de atraso em maio de 2022. A previsão inicial era de que a obra, que foi iniciada em setembro de 2019, fosse concluída em dezembro de 2020. A empresa se encontra em recuperação judicial.



Agrovia

Além da construção do complexo viário, a Castelo Branco também passa por uma requalificação paisagística entre Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra, e o trevo da GO-060, no Bairro Ipiranga, com 6,5 quilômetros de extensão. As intervenções abrangem canteiro central, semaforização, praças, rotatórias, calçadas, totens e sincronização de semáforos, o que vai permitir uma melhor visualização da via pelos motoristas. O objetivo do Paço era transformar a avenida “no maior polo de comércio agropecuário do Brasil, um modelo para o país”. Entretanto, até agora a requalificação não foi finalizada. O investimento da Agrovia é de R$ 3,5 milhões e o prazo para conclusão da intervenção era de 180 dias, contando desde fevereiro.