Projeto 'Pop-up em Cena' realiza aula-espetáculo nesta sexta-feira (30)

As produtoras Jambo&Jambú (GO) e YuriGami (SP) estão à frente do projeto “Pop-up em Cena”, uma parceria inédita que trouxe a Goiânia três laboratórios de criação para o teatro de formas animadas, além de uma residência artística que culminou na criação de uma aula-espetáculo, que será apresentada nesta sexta-feira (30), às 19h, na Oficina Cultural Geppetto, no Setor Pedro Ludovico.

A encenação será seguida de conversa aberta com público. O evento tem entrada franca, mas convida a todos a fazer a doação de leite e fraldas para a Ação Solidária do projeto Goiás Social. Este projeto foi contemplado pelo Edital de Ações Formativas em Goiás da Lei Federal Paulo Gustavo. A apresentação contará com acessibilidade em Libras.

Nesta experiência os livros interativos, também conhecidos como Pop-up, se apresentaram como um dispositivo dramatúrgico, abrindo para possibilidades de jogos relacionais entre atores/atrizes, objetos de cena e o espaço, assim como a conexão com outras linguagens artísticas e as novas tecnologias.

A apresentação terá essa perspectiva, de ampliação do olhar do público às possibilidades que os livros interativos abrem para a contação de histórias e fazer teatral.

Serviço: Aula-espetáculo POP-UP EM CENA

Data e horário: 30/08 - Sexta-feira - 19h

Local: Oficina Cultural Geppetto (Rua 1013, Quadra 39, Lote 11, 467 - St. Pedro Ludovico)