Saiba como e onde doar presentes a crianças carentes em Goiânia

O Dia das Crianças está chegando, e muitas ações solidárias estão arrecadando brinquedos e roupas para crianças carentes de Goiânia e Região Metropolitana.

Veja abaixo uma lista de instituições que pretendem levar a alegria para centenas de pequenos:

- Em Goiânia, o Projeto Anjos Grupo Soma arrecada brinquedos novos ou usados em bom estado. As doações podem ser entregues na sede do Grupo Soma, que fica na rua T-31 com rua Campinas, nº 830, no Setor Sol Nascente ou e pode, ainda, ser agendada por meio do contato de WhatsApp (62) 99610-8160.

- A ONG Ju Gotinhas de Amor, projeto que ajuda com doações de alimentos para famílias carentes, durante todo o mês vai promover ações especiais. Para isso, estão arrecadando brinquedos, roupas, calçados e alimentos. A ONG está aberta a voluntários que queiram ajudar nos dias de entrega na Região Metropolitana e no interior de Goiás.



- O Projeto Doar faz Bem está arrecadando brinquedos novos ou usados em bom estado. Também estão aceitando doação de fundos via Pix - para ajudar a chave é CPF: 30978475100 - João Ferreira Lemos. Maiores informações podem ser obtidas com o Leandro Lemos, coordenador do Projeto, pelo número (62) 99289-3331



- A Central Única das Favelas em Goiás (Cufa Goiás) está arrecadando brinquedos na sede do Parque Amazônia, localizada na Av. Antônio Fidélis, Qd. 107, Lote 07, no Parque Amazonia, em Goiânia, para ser distriuído na Região Metropolitana.

- A campanha Troca de Sorrisos, promovida pelo Instituto +Brasal, disponibiliza uma caixa de coleta para brinquedos, livros, roupas e itens de higiene até o dia 17 de outubro na sede da Brasal em Goiânia, situada na Av. 136, nº 246, no Setor Marista, e também nas obras da construtora na capital.