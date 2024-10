Secretaria de Mobilidade orienta motoristas a evitarem a Marginal Botafogo durante temporal

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia orientou que motoristas evitem a Marginal Botafogo, uma das principais vias expressas da capital, e busquem rotas alternativas em razão das fortes chuvas desta quarta-feira (30). A medida, divulgada por meio de um comunicado, foi tomada para evitar acidentes.

Conforme a SMM, enfrentar uma enxurrada pode ser perigoso, já que a pista molhada pode provocar aquaplanagem - perda de atrito do pneu sobre o solo. Além disso, ainda segundo a Secretaria, há ainda o risco de entrar água pelo escapamento dos veículos, o que pode danificar o motor, a parte elétrica e outros componentes.

Em relação aos motociclistas, a orientação da SMM é para parar a moto em um lugar seguro e esperar a água baixar para seguir viagem.

Alteração no trânsito

Por conta das fortes chuvas que a capital vem enfrentando nos últimos dias, o muro de arrimo da via ficou danificado quando o córrego da Marginal transbordou em dois pontos entre a Avenida 2ª Radial e a Avenida Jamel Cecílio, no último domingo (27).

As obras de reestruturação do muro começaram na manhã de terça-feira (29). O principal desvio no trânsito está sendo feito em meia pista, fora do horário de pico, entre 8h45 e 15h30, no Jardim Goiás, entre o Complexo Viário Mauro Borges (Avenida A) e a Rua 243. A SMM disse que tem agentes no local realizando o controle viário no modelo pare e siga e que não há bloqueio na Marginal Botafogo em nenhum sentido da via.