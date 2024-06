Shopping Cerrado promove três dias de festa junina com entrada gratuita

O Shopping Cerrado promete três dias de festa junina com muita música, dança, comidas típicas e diversão para toda a família. O Arraiá Chêi de Amor acontece nos dias 21, 22 e 23 de junho, no estacionamento principal do mall, sempre das 17h às 23h.



Nesta sexta-feira (21), a Junina Veraneio esquenta a noite, seguida do show de Lucas e Os Caras. No sábado (22), a festa continua com a Junina Balancê do Cerrado e a banda Batuke da Villa. E no domingo (23), o Arraiá Chêi de Amor termina em grande estilo com as apresentações da Junina Renascer e do grupo Os Nordestinos de Goiás.



No fim de semana, os personagens Chico Bento e Rosinha também marcam presença no evento com quadrilha às 17h30 e sessão de fotos às 19h. A entrada é gratuita, mas quem quiser colaborar poderá doar 1kg de alimento não perecível, que será encaminhado para a instituição Osceia.



Serviço: Arraiá Chêi de Amor

Data: 21, 22 e 23 de junho

Horário: 17h às 23h

Local: Shopping Cerrado (estacionamento principal) - Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia (GO).

Mais informações: instagram @shoppingcerrado

Entrada gratuita (consumação paga à parte) - Doação voluntária de 1kg de alimento não perecível