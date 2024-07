Show gratuito dos palhaços Chocolate e Pimentinha acontece em shopping neste sábado

Neste sábado (27), os palhaços Chocolate e Pimentinha se apresentarão no Shopping Cerrado com o espetáculo 'A Magia do Circo'. O show terá início às 15h, na entrada principal do mall, e será recheado de atrações circenses e brincadeiras para toda a família, como monociclo, malabarismo, mágica e muito mais.

A entrada é gratuita. Após a apresentação, os personagens ainda farão uma sessão de fotos com 40 famílias. As senhas serão distribuídas no local, por ordem de chegada, logo após o término do espetáculo.



A atividade faz parte do projeto "Sabadou da Diversão", que agora oferece duas apresentações infantis gratuitas por mês no Shopping Cerrado. O mall está localizado na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).



SERVIÇO: Sabadou da Diversão - A Magia do Circo com Chocolate e Pimentinha

Data: 27/07 (sábado)

Horário: 15h

Local: Shopping Cerrado (entrada principal) - Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia (GO)

Mais informações: instagram @shoppingcerrado

Entrada gratuita