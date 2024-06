Teatro Goiânia sedia mostra de dança “Show Case” nesta sexta-feira (28)

Espetáculo “Show Case: Uma Revelação de Talentos na Dança” será apresentado no Teatro Goiânia nesta sexta-feira (28), às 19h30. No palco, alunos do Fôlego Estúdio de Artes apresentam balé, dança contemporânea, jazz dance, danças urbanas, k-pop e ginástica rítmica. Os ingressos estão a partir de R$ 10 e podem ser adquiridos no site sympla.com.br.



A mostra de ritmos é um intercâmbio entre o Fôlego Estúdio de Artes, escolas parceiras e espectadores. Performado por quase 70 bailarinos, o evento valoriza habilidades individuais em coreografias coletivas. O objetivo é destacar processos pedagógicos e artísticos desenvolvidos pelas turmas durante o último semestre.



Além de proporcionar espaço seguro para os dançarinos se reinventarem, “Show Case” permite que os alunos expressem criatividade e imprimam a própria identidade no trabalho. Cada participação é resultado do esforço grupal, onde alunos de todas as idades participam no desenvolvimento criativo.



Serviço: Mostra de dança Show Case

Data: Sexta-feira (28/06)

Horário: 19h30

Local: Teatro Goiânia

Ingressos: A partir de R$ 10