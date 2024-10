Telefones do Samu param de funcionar por 48 horas

As linhas do número 192, que acionam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Goiânia, param de funcionar por volta das 20 horas do último sábado (28). A assessoria do Samu informou ao Daqui que o problema seria com a Operadora Telefônica Oi, e que um chamado para reparo das linhas foi aberto assim que a inoperância foi identificada.

No entanto, o Samu afirma que o técnico compareceu somente nesta segunda-feira (30) na Central de Regulação, tentou solucionar o problema durante toda a manhã, mas ainda não obteve sucesso. Ao Daqui, a Oi informou, às 15h34, "que as linhas do 192 de Goiânia foram retomadas parcialmente e uma equipe técnica já está atuando para restabelecer totalmente os serviços o mais brevemente possível".

O Samu informou que, durante o final de semana, operaram em conjunto com o Corpo de Bombeiros, de forma que as chamadas que caíam no Batalhão, eram em parte repassadas para o Samu. Já para os Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) foi disponibilizada uma linha telefônica para que conseguissem solicitar ambulâncias.

O Samu continua operando com os bombeiros nesta segunda-feira (30), enquanto o serviço não é normalizado. A reportagem tentou ligar duas vezes para este contato, às 12h15 e 13h, mas uma mensagem automática dizia que o número estava ocupado. Por volta das 20h, a ligação, finalmente, foi completada.

O Daqui também solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por mensagem, às 12h19, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.