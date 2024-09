Terminais de ônibus de Goiânia recebem apresentações musicais nesta semana

Nesta semana, usuários do transporte coletivo de Goiânia serão contemplados com apresentações musicais gratuitas, enquanto aguardam para seu próximo destino nos Terminais Garavelo e das Bandeiras. Os alunos do projeto sociocultural Coletivo Asas vão se apresentar como forma de concluírem a primeira etapa do projeto Coletivo Asas, promovido pela HP Transportes e que contemplou alunos em escola municipal Renascer, do Setor Real Conquista.

As apresentações serão às 17h30 de quarta-feira (11), no Terminal Garavelo; e na sexta-feira (13), no Terminal das Bandeiras. Os integrantes do projeto vão contar com a participação de consagrados músicos, como o grupo Vida Seca, da flautista Adriana Losi, do baterista Ricardo de Pina, do trombonista André Luiz, além de alguns colaboradores da HP, que também são apaixonados por música.

"Desde que o projeto foi idealizado, havia essa intenção de que as apresentações de encerramento da primeira etapa fossem feitas para brindar o público que diariamente utiliza o transporte coletivo como opção de deslocamento. Essa foi a forma de contemplá-los com o resultado de uma das ações socioculturais que são promovidas pela HP Transporte na sociedade”, explica Ricardo de Pina, coordenador artístico do projeto e diretor da Criô Projetos e Ação, que idealizou junto à HP toda a concepção do Coletivo Asas.

Os alunos irão apresentar peças que contemplam diferentes ritmos como o xote, a ciranda, o samba reggae e o funk. “Trabalhamos com elas a inserção em ritmos que traduzem a nossa cultura, a nossa variedade rítmica. E estamos ansiosos para levar essa alegria aos usuários do transporte coletivo”, esclarece Ricardo Roquetto, integrante do grupo Vida Seca, que também é um dos condutores das oficinas do projeto.

Sobre o Coletivo Vidas Secas

Partindo do princípio de que a música é um forte mecanismo de transformação comportamental e social, a HP Transportes, empresa que atua há mais de 50 anos no ramo do transporte coletivo, desenvolveu um projeto que une a musicalidade com a oportunidade de se reciclar materiais inservíveis oriundos da sua própria oficina. Assim surgiu o Coletivo Asas, um projeto social que está em sua primeira edição sendo executado na Escola Municipal Renascer, no bairro Real Conquista, na capital Goiânia.

“Para nós da HP, que sempre buscamos desenvolver junto à comunidade ações que impactem positivamente a vida das pessoas, seja no âmbito social ou sustentável, vimos no desenvolvimento desse projeto uma oportunidade de colaborarmos com a formação de crianças e jovens quanto à importância de se ressignificar itens que descartamos diariamente no meio ambiente. E ainda despertar junto à consciência ambiental de forma proativa, o lado cultural para a musicalidade, pois entendemos que a arte é um refúgio seguro diante da instabilidade de algumas realidades”, reflete a diretora executiva da HP, Indiara Ferreira.

Serviço:

Apresentações do Coletivo Asas

Quarta-feira (11/09) - 17h30 hs - Terminal Garavelo

Sexta-feira (13/09) - 17h30hs - Terminal Bandeiras