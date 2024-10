Torta na Cara, queimada e oficina de slime são atrações do Dia das Crianças no Estação Goiânia

O Dia das Crianças, no próximo sábado (12), terá várias atrações no shopping Estação Goiânia, que fica na Avenida Goiás, em frente à rodoviária. O dia será recheado de atividades em uma programação especial em parceria com o Space Jump.

Estão previstas competição de basquete, Space Ninja, Escalada, Slackline e queimada na Arena Trampolins, e pintura de rosto, pintura em telas, oficina de massinha, oficina de slime e mesa de ping-pong, além da famosa competição Torta na Cara. Para comer, o centro de compras e o Space Jump prepararam pipoca e algodão doce.

Pela manhã, as crianças poderão acompanhar apresentações do Michey e Minnie, a partir das 10h, e à tarde, às 15h, a alegria vai ficar por conta de palhaços.

Para os grandinhos, o Estação vai oferecer um estande de degustação de Chopp Ster e aula de Parkour na arena com os professores do Fly Parkour. Todas as atividades serão gratuitas, com exceção ao acesso aos trampolins. Os ingressos, que estão com preço promocional neste mês, são vendidos no local. O Estação funciona das 10h às 22h no sábado e das 10h às 20h no domingo.