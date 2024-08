Três jogadores ficam feridos em acidente entre van e carro que matou motoristas

Três jogadores e o técnico do time de futebol da categoria de base Diadema Quilombola de Teresina de Goiás ficaram feridos no acidente entre uma van e uma picape, na GO-118, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, informou o Corpo de Bombeiros. O motorista da van, Natal Pereira da Silva, de 62 anos, e o condutor da picape, Francisco Saraiva dos Reis Filho, de 46, morreram após a colisão, segundo a Polícia Científica.

O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta sexta-feira (23), próximo ao KM 09, conforme os militares. A van transportava 26 pessoas, entre elas, os jogadores que participariam de um jogo da Taça das Favelas, em Goiânia, segundo o presidente da Central Única das Favelas (Cufa) de Goiás, Breno Cardoso.

O batalhão de Planaltina, juntamente com duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Formosa foram acionados para atender a ocorrência. Os feridos foram levados ao Hospital Municipal de Planaltina de Goiás, de acordo com os militares.

Ao Daqui, o coordenador técnico do time, Esmaide Soares, que está entre os feridos do acidente, afirmou que os jogadores e ele sofreram ferimentos leves e todos já retornaram para casa, em Teresina de Goiás, no norte do estado.

"Foi um estado de choque, mas está todo mundo bem, todos já estão aqui na cidade. Acidente não manda recado e nem avisa", disse o técnico.

Conforme os bombeiros, quando a equipe chegou no local, encontrou o motorista da picape, de modelo Fiat Strada, preso às ferragens já sem vida. O veículo ficou totalmente destruído após a colisão.

O motorista da van chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Prefeitura de Teresina de Goiás decretou luto de três dias pela morte de Natal.

“Com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Natal Pereira da silva, conhecido como Nato. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável. A Prefeitura Municipal decreta luto oficial de 3 dias em memória ao nosso amigo e servidor”, descreveu no comunicado.

Ao Daqui, o presidente da Cufa informou que os jogadores que estavam na van iriam jogar em uma competição da Taça das Favelas, neste sábado (24), em Goiânia. Contudo, devido ao acidente, os jogos do time foram adiados. Ainda não há previsão das novas datas.

Em nota, a Cufa Goiás lamentou a morte dos motoristas: "Nós nos solidarizamos com as famílias dos dois motoristas que perderam a vida no acidente na GO-118, além dos atletas e comissão técnica que, por sorte, não tiveram nenhum ferimento grave e estão todos bem" (veja a nota completa no final da matéria)

De acordo com os bombeiros, os estragos dos veículos foram classificados como grandes para o Fiat Strada e pequenos para a van. Ambos os veículos foram liberados após o término da perícia realizada pela Polícia Civil e Científica de Formosa.

A pista foi liberada para o fluxo normal após a conclusão dos trabalhos no local.

Veja nota completa da Cufa Goiás

A CUFA GO lamenta a fatalidade envolvendo o micro-ônibus que levava o time da comunidade Quilombola Diadema para a disputa das quartas de final da Taça das Favelas Goiás, em Goiânia.

Nós nos solidarizamos com as famílias dos dois motoristas que perderam a vida no acidente na GO-118, além dos atletas e comissão técnica que, por sorte, não tiveram nenhum ferimento grave e estão todos bem.

A CUFA reforça a importância da conscientização no trânsito e o cuidado com a formação dos jovens, através da educação.