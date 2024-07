Trabalhador fica em estado grave após marquise de loja cair em Aparecida de Goiânia

Um homem ficou gravemente ferido após a marquise de uma loja cair no setor Colina Azul II, em Aparecida de Goiânia, nesta sexta-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) com diversos ferimentos pelo corpo. Em nota, a Equatorial informou que não será possível reestabelecer a energia de três clientes do local.

Como o nome da vítima não foi divulgado, o jornal não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.

Em entrevista à TV Anhanguera, a dona do local informou que o homem estava prestando serviço no momento em que a marquise caiu. "Ele sempre faz trabalho aqui quando a gente precisa. Ele estava em cima (teto) mexendo, aí começou a vir uma poeira, eu olhei para cima e me afastei um pouco, aí a fachada caiu e logo em seguida ele caiu junto", afirmou.

Segundo os militares, a área foi isolada porque, devido à queda, havia muitos fios rompidos e o local precisou ser isolado. No momento do acidente, a Equatorial precisou desligar a rede de energia. No entanto, em nota, a empresa informou que, foi constatada que a rede do local foi danificada e precisará ser refeita pelos consumidores, que já foram orientados.

Não foi divulgado o motivo do desmoronamento.

Confira a nota na íntegra da Equatorial

A Equatorial Goiás informa que não será possível restabelecer, no momento, o fornecimento de energia aos três clientes afetados pela queda de uma marquise na rede elétrica na Avenida Independência, no Setor Colina Azul 2, em Aparecida de Goiás, no final da manhã de hoje (26). As entradas da rede nos estabelecimentos foram danificadas e precisarão ser refeitas pelos próprios consumidores, que receberam orientações sobre o procedimento. Somente após esta reforma é que a concessionária irá atuar na reenergização do local.

Quanto ao semáforo, equipe da Equatorial Goiás concluiu o trabalho para que a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Aparecida de Goiânia pudesse dar sequência para funcionamento do equipamento.