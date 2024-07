Turistas detalham apuros durante desaparecimento em caverna: 'Passamos frio e tivemos que nos virar'

Os turistas que se perderam após entrarem em uma caverna no Parque Terra Ronca, em São Domingos, na região Nordeste do estado, falaram sobre o desaparecimento e as dificuldades que passaram. “A gente passou apuro de noite, passamos frio, tivemos que nos virar”, disse um deles. Os quatro turistas foram encontrados vivos e bem nesta segunda-feira (1º).

Eles relataram sobre a noite que se perderam em um vídeo divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). De acordo com os bombeiros, os turistas são um idoso de 64 anos e três homens com 24, 23 e 20 anos de idade.

Eles ainda agradecem a força-tarefa montada para procurá-los. Durante as buscas, os bombeiros se uniram aos guias locais do parque, e moradores da região. Foram utilizados drones, que ajudaram a fazer a varredura das áreas.

Os quatro amigos desapareceram depois de entrarem na caverna Terra Ronca 1 sem nenhum guia turístico, o que não é permitido pela administração do Parque, e apenas com as lanternas dos celulares. O comandante do Corpo de Bombeiros de Posse, Salathyel Gomes, disse que o grupo se perdeu após a bateria dos celulares ter acabado e ficarem desorientados no interior da Gruta.

"É muito importante a vinda aqui com guia, com toda a estratégia do mundo porque o parque é muito grande e tem muitos riscos, tanto para pessoas que acham que tem experiência. Se não conhecerem a mata, o local, não vão, pessoal, porque vai dar errado”, diz um deles no vídeo.

Parque Terra Ronca

De acordo com a Semad, o parque foi criado em 1989 e delimitado em 1996. Ele conta com cavernas, espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, rios, cachoeiras e sítios ecológicos.

Em 2023, a Semad aprovou o Plano de Manejo Espeleológico do Parque Estadual de Terra Ronca (Peter), um documento que estabelece normas para o zoneamento e uso de cavernas no parque. A estimativa é que no interior do Peter, um dos conjuntos espeleológicos mais importantes da América do Sul, existam mais de 200 cavernas.

O horário de visitação para as cavernas é das 08h às 17h. E todo grupo de turistas deve ser acompanhado por pelo menos um condutor que seja credenciado pelo parque. (Colaborou Ildeu Iussef)