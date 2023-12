Veja o que abre e o que fecha durante o fim de ano na Grande Goiânia

O fim do ano de 2023 na Grande Goiânia vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços, órgãos e instituições. Os shoppings funcionam em horários especiais. Já a Ceasa e a Região da 44 fecham nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Veja abaixo o que abre e o que fecha neste fim de ano:

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que o atendimento nas agências bancárias acontecerá normalmente de 18 a 22 de dezembro e de 26 a 28 de dezembro.

O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será no dia 28/12 (quinta-feira). No dia 29/12 (sexta-feira), não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público.

Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Nos dias 26/12 e 02/01 (terça-feira), os bancos voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.

Correios

Os Correios funcionarão normalmente entre os dias 19 e 23 de dezembro e na semana de 26 a 30 de dezembro. Já nos dias 24 e 25/12, o atendimento ao público fica fechado, assim como nos dias 31/12 e 1º de janeiro de 2024.

Endereços e horários de funcionamento das agências – inclusive daquelas que funcionam aos sábados – podem ser consultados via aplicativo ou site dos Correios.

Ceasa

A Ceasa informou que a área administrativa não vai funcionar nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Porém, algumas distribuidoras e depósitos podem abrir nos dias 24 e 31 de dezembro para atender a demanda dos supermercados.

Região da 44

Durante o mês de dezembro a região da 44 funciona das 7h às 18h, muitas galerias e shoppings vão abrir aos domingos durante o mês de dezembro. Mas a abertura aos domingos não será de todas as galerias e lojas. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro as lojas estarão fechadas.

Mega Moda Park e Mega Moda

De 18 a 20/12: 8h às 18h

De 21 a 23/12: 07h às 19h

Dia 24/12 - Véspera de Natal: 8h às 14h

Dia 25/12 - Natal: Fechado

Dias 26 e 27/12: 08h às 18h

De 28 a 30/12: 07h às 19h

Dia 31/12: 8h às 14h

Dia 01/01 - Ano Novo: Fechado

Shoppings

Goiânia Shopping

De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24 e 31/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Shopping Flamboyant

De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24/12 - Véspera de Natal: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo: Lojas, alimentação e lazer: 12h às 18h

Restaurantes do Polo Gastronômico Flamboyant seguem horários diferenciados

Aparecida Shopping

Dias 24 e 31/12: das 8h às 17h

Dias 25/12 e 01/01: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 11h às 20h

Plaza D’Oro Shopping

Dias 24 e 31/12: Lojas das 9h às 18h; Praça de alimentação das 11h às 18h

Dias 25/12 e 01/01: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 11h às 20h

Buriti Shopping

De 18 a 22/12: das 10h às 23h

Dia 23/12: das 9h às 23h

Dia 24/12 - Véspera de Natal: das 9h às 18h

Dia 25/12 - Natal: Lojas fechadas; praça de alimentação aberta das 11h às 20h

De 26 a 30/12: horário normal será retomado (das 10h às 22h)

Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo: das 11h às 18h

Dia 01/01 - Ano Novo: Lojas fechadas; praça de alimentação aberta das 11h às 20h

Passeio das Águas Shopping

De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24/12 - Véspera de Natal: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 22h

Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 17h

Araguaia Shopping

Dias 18 e 19/12: Lojas, alimentação e lazer: 08h30 às 20h30

De 20 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 08h às 22h

Dia 24/12 - Véspera de Natal: Lojas das 07h às 18h; alimentação e lazer das 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 08h30 às 20h30

Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo: Lojas das 08h30 às 18h; alimentação e lazer das 10h às 18h

Shopping Cerrado

De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24/12 - Véspera de Natal: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Abertura das lojas é facultativa (das 14h às 20h); Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 22h

Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 17h

Portal Sul Shopping

De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dias 24 e 31/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dias 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; praça de alimentação aberta das 11h às 22h

De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 22h

Shopping Bougainville

Lojas, quiosques e praça de alimentação: das 10h às 22h

Estação Goiânia

Dia 24: Lojas e quiosques das 8h às 13h e praça de alimentação das 10h às 18h. Já a loja do Costa Atacadão será das 7h às 18h; e a unidade da rede de produtos e serviços veterinários Petz estará aberta das 9h às 18h. Estarão fechadas no dia 24 as lojas da Leroy Merlin, Odonto Company e o espaço Space Jump.

Dia 25: Com exceção da praça de alimentação, que funcionará das 12h às 22h, não haverá funcionamento das demais lojas do shopping.

Saneago

As equipes da Saneago manterão os trabalhos operacionais para o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assim como para atendimento das demandas de serviços de manutenção.

O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, e outros, será garantido, com suporte 24h. Os interessados devem procurar os canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site.

Equatorial

A Equatorial Goiás informou que as lojas de atendimento presencial não abrirão no Natal e Ano Novo. Para checar todos os endereços e horários de atendimento disponíveis dos outros dias em Goiás, basta acessar o site da companhia.

Além disso, os clientes que precisarem de atendimento podem contar com os demais canais que permanecerão disponíveis: Assistente virtual - por meio do telefone (62) 3243-2020; Aplicativo da Equatorial Goiás disponível para download no Android e iOS; e a Central de Atendimento, 0800 062 0196.

Comurg

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que mantém todos os serviços de limpeza e urbanização nos feriados prolongados de Natal e Ano Novo. As atividades de remoção, roçagem do mato alto, varrição, coleta orgânica e seletiva e poda preventiva das árvores são consideradas como essenciais e por isso não param nos dias de feriado.

A varrição cumpre suas rotas, sem alternância. E as equipes de poda de árvore mantêm-se em alerta para atender às situações emergenciais, informou a companhia. O funcionamento dos cinco ecopontos e dos quatro viveiros não mudam no feriado e o atendimento da coleta de animais mortos em vias públicas também segue normalmente;

Os canais de atendimento vão funcionar pelo aplicativo Prefeitura 24h, WhatsApp (62) 98555-8555 e teleatendimento (62) 3524-8555.