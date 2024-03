Vereadora internada por causa de pneumonia bacteriana abre os olhos e responde a estímulos

O último boletim médico compartilhado pela assessoria da vereadora Luciula Recanto, nesta quinta-feira (29), informa que ela abriu os olhos e respondeu a estímulos na quarta-feira (28) . Luciula também não apresenta febre e a sedação dela está sendo reduzida pelos médicos, de acordo com o comunicado dos assessores.

A vereadora foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, na segunda-feira (26), quando foi transferida do hospital Encore, em Aparecida de Goiânia. Ela procurou ajuda médica após sentir falta de ar e foi diagnosticada com pneumonia bacteriana. A bactéria causadora da infecção ainda não foi identificada.

Ela continua na UTI e não há previsão para que ela seja extubada. Enquanto isso, a equipe da vereadora pede contribuições por meio de uma vaquinha virtual para ajudar com os custos da internação.

Luciula já foi internada anteriormente, em 2021, após sofrer um enfarte.

Carreira política

Luciula do Recanto foi eleita vereadora em Goiânia para o período 2021 a 2024, com 5.982 votos. Com 49 anos, a parlamentar também é ativista na causa animal há mais de 30 anos e fundadora da ONG Recanto Anjos Peludos.