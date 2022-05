Hiro e os lobinhos: cãezinhos de Anápolis fazem sucesso e já têm mais de 700 mil seguidores

Hiro, Sora, Near e Kori são os cãezinhos de Anápolis que viralizaram após registros da rotina um tanto quanto “destrutiva” deles. Atualmente, os quatro possuem mais de 700 mil seguidores em suas redes sociais e 5 milhões de visualizações em seus principais vídeos.

A matilha é formada por três huskies siberianos e um golden retriever, o mascotinho da turma. Os tutores dos animais e responsáveis pelas redes sociais são os influenciadores Lucas Constante, de 30 anos, e Gabrielly Arantes, de 24, que são noivos.

O casal contou em entrevista exclusiva ao DAQUI que a ideia principal era registrar e guardar alguns momentos especiais com os cachorros. Porém, como a repercussão foi grande, eles continuaram fazendo os posts da rotina e brincadeiras dos cãezinhos. Entre as publicações mais repercutidas pelos internautas, está um vídeo da Kori, a husky que optou por comer um pedaço de cenoura ao invés do pedaço de carne. “Me respeita, Marcia, eu sou uma cachorra vegana”, brincou um usuário.

“Além dos nossos cachorros serem super companheiros, eles são muito engraçados. Um dia deixamos o Hiro quieto por 15 minutos e, quando voltamos, o sofá estava totalmente destruído e o mais engraçado é que ele olhava pra gente com uma carinha de feliz e de que sabia que tinha feito toda aquela destruição”, contou Lucas.

A publicação em que mostra a ação do filhote Hiro, de apenas 5 meses, já ultrapassou 3 milhões de visualizações nas redes. No vídeo, uma voz narra que o cachorro achou que o sofá estava duro e resolveu deixá- lo bem macio para o tutor.

“Outra situação engraçada que passamos foi com o Near, ele morria de medo da piscina até que um dia compramos uma de plástico e ele amou, nunca vi cachorro tão animado” completou o influencer.

Ao gravar uma trend famosa do tiktok, os influenciadores se surpreenderam com a reação da Sora, a husky de 3 anos. Na gravação, Lucas estava dentro da piscina e fingiu que estava se afogando para ver qual seria a reação da cadela, sem pensar duas vezes, ela pulou dentro da água e nadou até ele como se fosse o salvar.

Além da bagunça e diversão que eles aprontam, Hiro e os Lobinhos são a “dose de alegria diária” de muitos dos seguidores. Lucas contou que o direct do instagram fica lotado de mensagens de agradecimento por todos os vídeos engraçados e amorosos.

“Eu e minha noiva sempre gostamos de cachorros e conseguir passar alegria para todos os nossos seguidores por meio dos nossos animais é surreal. A gente começou a filmar e viralizou, mas a gente não esperava tamanha repercussão”, destacou.

Solidariedade

Devido ao grande alcance nas redes sociais, os tutores dos cãezinhos resolveram tentar ajudar outros animais. Lucas afirmou que nesta última semana eles conseguiram mobilizar duas vaquinhas para ajudar dois cachorrinhos. Um deles, também golden retriever, até já recebeu alta e passa bem. O outro, um filhote de pitbull, operou, mas ainda segue em observação na clínica veterinária.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.