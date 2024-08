Miau Auau realiza evento de adoção de animais no Plaza D'Oro Shopping

Neste sábado (17), das 14h às 19h, o grupo Miau Auau promoverá um evento de adoção de cães e gatos no Plaza D'Oro Shopping. Cerca de 40 animais, entre cães e gatos, adultos e filhotes, estarão disponíveis para adoção. Todos já foram castrados.



Para levar para casa um novo companheiro, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação pessoal e comprovante de endereço e também ser aprovado na triagem.



Ainda é necessário efetuar o pagamento da taxa de adoção no valor de R$ 40, valor simbólico que ajuda em uma pequena parte dos gastos com ração, remédios e veterinário dos animais que estão sob os cuidados do grupo.



O evento ainda contará com lojinha com itens pets e plaquinhas de identificação que serão gravadas na hora. O Plaza D’Oro Shopping está localizado na Av. Nápoli, nº 500, no Residencial Eldorado, em Goiânia.



Sobre o Miau Auau

A Associação de Proteção aos Animais Miau Auau é uma organização social existente há 8 anos, cujo trabalho é voluntário e mantido por rifas, ações externas, recursos próprios dos voluntários e doações de simpatizantes da causa.

O objetivo do grupo é amenizar o sofrimento dos animais que vivem em situação de abandono e risco na cidade de Goiânia e imediações, bem como diminuir a superpopulação de cães e gatos em situação de rua por meio de ações de conscientização. Mais informações em https://www.grupomiauauau.com.br/ ou pelo instagram @grupomiauauau.



SERVIÇO: Evento de Adoção de Cães e Gatos

Data: 17/08 (sábado)

Horário: 14h às 19h

Local: Plaza D’Oro Shopping - Av. Nápoli, nº 500, Residencial Eldorado, Goiânia - GO

Mais informações: instagram @plazadoro @grupomiauau