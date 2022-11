Moda pet ganha coleção especial para a Copa do Mundo

A Copa do Mundo de futebol começou e a expectativa do brasileiro pelo hexa também, ainda mais após a vitória da seleção brasileira na estreia. O torcedor quer ficar caracterizado e estende o adereço ao animal de estimação. O que não faltam são opções de roupas e acessórios para ajudar na torcida.

Pensando nessa demanda, o mercado de moda pet investiu em coleções especiais de roupinhas e acessórios cheios de estilo e conforto. Especialista no assunto, Waldirene Glês Bertoldo Martins Silva, também conhecida como tia Wal, fala sobre o momento. “A satisfação dos tutores está em ver os seus pets torcendo juntinhos, igualmente caracterizados", explica ela, que tem a loja Cantinho do Cachorro no Shopping Estação Goiânia.



De acordo com a especialista, a moda pet não é apenas tendência, mas também uma demonstração de cuidado. “Os pets hoje são filhos, e como filhos, estão na presença de seus donos em todas as ocasiões, incluindo festas e eventos importantes como a Copa Mundial".

Confira sugestões de looks pets para os dias de jogos

Vestidos, lacinhos e até mesmo camisas personalizadas com a estampa da bandeira brasileira são as opções mais procuradas pelos donos de animaizinhos neste período. Tia Wal diz que a busca pelas roupinhas com as cores da bandeira já começou. “Nosso estoque está repleto de peças com o tema para cachorros e gatos em variados modelos”, informa.

Para os animais que possuem porte ou pelos maiores, Waldirene relata que opções de looks e adereços como lacinhos e peças vestuárias com um tamanho com folga, que não reprimam a sua movimentação, é a escolha certa. Ela lembra também que para os filhotinhos e raças menores, apostar em uma vestimenta mais completa como vestidinhos e camisas provoca um encanto ainda maior. “A roupinha não é só um simples acessório para deixar bonito, é para aquecer, para promover conforto e estilo ao mesmo tempo”, detalha.

A escolha do tamanho e tecido das peças são de extrema importância, pensados para não tirar o bem-estar e nem privar os bichinhos de suas atividades, que normalmente são mais agitadas. “Uma de nossas vantagens é que temos a nossa própria coleção, produzida em diversos tamanhos e com variados modelos à disposição dos clientes”, finaliza Waldirene.