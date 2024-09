JBS tem mais de 60 vagas de emprego abertas em Goiânia e Porangatu

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 66 vagas de emprego abertas em suas unidades de Goiânia e de Porangatu. As oportunidades são para pessoas com idade a partir de 18 anos e sem necessidade de experiência prévia.



Na capital, as 60 vagas disponíveis são para operador de produção e a seleção acontece até o dia 10 de outubro. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.gyn@friboi.com.br, para o WhatsApp 62 3272-1379 ou comparecer na sede da empresa, no endereço: Av. Lago Azul, S/n - Chácaras Mansões Rosas de Ouro, em Goiânia.



Em Porangatu, estão abertas seis vagas para ajudante de produção. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.cpu@jbs.com.br, por tempo indeterminado até o preenchimento das vagas. A unidade fica na Rodovia GO-244 KM 121, na Zona Rural da cidade.



Entre os benefícios oferecidos pela JBS aos colaboradores, estão: restaurante na unidade, transporte municipal e intermunicipal, seguro de vida, cartão alimentação, telemedicina, entre outros. Além disso, todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.