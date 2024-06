Rede de materiais de construções oferta 15 vagas

A rede de materiais para construção Irmão Soares realiza, nesta quarta-feira (5), das 08h30 às 10h30, um processo seletivo para preencher 15 vagas em aberto. As oportunidades são para ajudante de carga e descarga.



Os interessados devem comparecer ao depósito da empresa, na Rua Natividade, número 377, Setor Rodoviário, em Goiânia, munidos de documento de identificação pessoal e currículo. Para mais informações, entrar em contato com o número: 62 99608-0582, através do WhatsApp.



Com 57 anos de trajetória, o Grupo Irmão Soares, que nasceu como uma pequena loja de materiais de construção, hoje está presente em 16 cidades. A marca tornou-se uma holding formada por empresas que atuam nos segmentos de incorporação imobiliária, tecnologia e agronegócio, além da rede de lojas de materiais de construção Irmãos Soares.