Automobilismo goiano viverá dias de homenagens e celebrações

LUIZ FELIPE MENDES

Os próximos dias serão de homenagens e celebrações pelos 50 anos do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e pelos 55 anos da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo). Neste fim de semana, o Campeonato Goiano de Automobilismo, ou Marcas e Pilotos, realiza a 3ª etapa em um evento especial. Na próxima segunda-feira (8), as homenagens vão ocorrer na Câmara de Goiânia.

Várias personalidades do automobilismo, entre pilotos, entusiastas e pessoas que marcaram o esporte no Estado, estão entre os homenageados, que receberão um troféu celebrativo no intervalo das provas de domingo (7), entre 12 horas e 13h20. Na Câmara de Goiânia, na segunda-feira (8), a sessão especial será a partir das 19 horas, no plenário Trajano Guimarães.

Jaime Câmara Júnior, presidente do Grupo Jaime Câmara, e Marcos Tadeu Câmara, diretor do GJC, estão entre os homenageados por causa dos anos de dedicação ao crescimento do automobilismo no Estado.

Um dos homenageados in memoriam é o advogado e jornalista Luiz Fernando Rocha Lima, que morreu em dezembro de 2022. Nando, como era conhecido, foi um dos responsáveis pela fundação da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) e foi presidente da entidade em duas ocasiões, incluindo entre os anos de 1972 e 1976, período de construção do Autódromo de Goiânia, inaugurado em 1974. O ex-dirigente foi também diretor geral e diretor de jornalismo do Grupo Jaime Câmara.

No autódromo

No fim de semana no autódromo, serão seis corridas ao longo do final de semana, com entrada gratuita para as arquibancadas e transmissão ao vivo através dos canais do Marcas e Pilotos (@MarcasePilotos-Go) e da Faugo (Faugotv) no YouTube.

A categoria em disputa é a Turismo 1.4, que reúne cerca de 30 carros em quatro modalidades: Categoria A, Categoria B, Novatos e Sênior. Haverá também prova amistosa da Fórmula Millenium, categoria goiana que retorna às competições nesta etapa do torneio.

Programação

Na sexta-feira (5), a partir das 9 horas, começam os treinos livres oficiais, após a abertura e funcionamento da Secretaria de Prova e Vistoria Técnica e aplicação do lacre obrigatório nos pneus. O primeiro treino livre acontece até as 12 horas, e o segundo treino livre será das 13 às 16 horas.

Na manhã de sábado (6), a pista estará livre para a realização de mais treinos livres. Na parte da tarde, a primeira prova da Turismo 1.4 será das 13h45 às 14h10. Mais tarde, entre 15h30 e 16 horas, há a disputa da primeira prova da Fórmula Millenium. Por fim, das 16h40 às 17h05, tem a segunda prova da Turismo 1.4, com o fechamento da pista às 18 horas.

No domingo (7), a parte inicial da manhã também estará reservada para treinos, e a terceira prova da Turismo 1.4 será entre 11h30 e 11h55. Entre 12 horas e 13h20, será feita a homenagem especial para os convidados e atividade promocional. A quarta prova da Turismo 1.4 ocorrerá das 13h55 às 14h20, e a segunda prova da Fórmula Millenium será das 15h35 às 16h05. O pódio geral das categorias Turismo 1.4 começará às 16h10.

Classificação

Na Categoria A da Turismo 1.4, quem lidera é Vitor Perillo (Goiânia), com 139 pontos, enquanto Dalabona/Saninho (Brasília), com 80 pontos, e Aloísio/Leo Kammoun (Brasília), com 77 pontos, completam o Top 3. Na Categoria B, os três melhores são formados por Lorran Lima (Goiânia), Tony Mariano (Brasília) e Henrique Borges (Goiânia), com 101, 77 e 70 pontos, respectivamente.

Entre os Novatos, Thiago Costa (146 pontos), João Ricardo (86 pontos) e Thor (81 pontos) são os melhores colocados; todos os competidores dessa categoria são de Goiânia. Por último, no Sênior, o brasiliense Aloísio Neto (80 pontos) lidera, seguido de perto pelos goianienses José de Barros Neto (62 pontos) e Dhimas Sahium (58 pontos).

Com pilotos de Goiás, Distrito Federal e São Paulo, a Categoria A possui um total de 10 competidores, a Categoria B tem 11, os Novatos, 13, e o Sênior, 14.