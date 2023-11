Copa São Paulo 2024 terá quatro clubes goianos; veja os grupos de cada um

Os quatro representantes goianos na 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada em 2024, conheceram nesta quinta-feira (23) os grupos e os adversários na 1ª fase da competição. Atlético-GO, Goiás, Trindade e Vila Nova vão disputar o campeonato.

Torneio tradicional de base do futebol brasileiro, a Copinha terá 128 clubes, divididos em 32 chaves de quatro times em cada uma. Os dois melhores classificados garantem vaga na 2ª fase, que será disputada no sistema eliminatório (mata-mata). A Copa São Paulo começa no dia 2 de janeiro e definirá o campeão no dia 25 de janeiro, data de aniversário de São Paulo.

O Goiás, semifinalista na última edição e vice-campeão em 2013, está no Grupo 27 (Suzano-SP) e terá como concorrentes o União Suzano-SP, Portuguesa e Madureira-RJ.

O Vila Nova está no Grupo 1 (Tanabi-SP), ao lado de Tanabi-SP, Ponte Preta e Atlético Gloriense-SE.

O Atlético-GO disputará vaga no Grupo 9 (Tupã-SP), junto com Guarani, Operário-PR e Tupã.

A outra equipe goiano é o Trindade, no Grupo 20 (Alumínio-SP), composto ainda pelo Sharjah-SP, Náutico e XV de Piracicaba-SP.

Três dos representantes estão na semifinal da Copa Goiás Sub-20, que tem os confrontos Vila Nova x Atlético-GO e Aragoiânia x Goiás.

O Trindade, equipe da região metropolitana de Goiânia, tem alguns jogadores da base na disputa do título da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, cujo outro finalista é a Abecat (Ouvidor).