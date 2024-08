Em desvantagem, Goiás tenta reverter a situação dentro de casa para avançar na Copa do Brasil

Na estreia do treinador Vagner Mancini sob o comando esmeraldino, o Goiás enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (8), a partir das 20 horas, na Serrinha. Depois de perder por 2 a 0 na ida, no Morumbis, o alviverde goiano busca reverter a desvantagem para conquistar a classificação às quartas.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)

O Goiás terá de construir uma virada inédita em sua história na Copa do Brasil para avançar de fase. Ao longo das 32 participações, o Goiás esteve em cinco ocasiões no atual cenário de estar em desvantagem por dois gols. Em nenhuma, o time esmeraldino conseguiu reverter a diferença para seguir na competição.

Nesse cenário, o Goiás foi eliminado por Democrata-MG (1995), São Paulo (2012), Botafogo-PB (2014), Ituano (2015) e Grêmio (2018). Em todas essas edições, o esmeraldino perdeu a ida por 2 a 0. Nos jogos de volta contra Democrata e Ituano, o Goiás até venceu por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente, mas saiu eliminado pelo agregado e devido ao gol fora de casa.

A projeção na atual edição para o Goiás é devolver a diferença de dois gols contra o São Paulo para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por três ou mais gols de vantagem, o time esmeraldino vira o confronto e avança às quartas de final no tempo regulamentar.

O Goiás está em crise na temporada e tem tido problemas para vencer. Nos últimos 11 jogos, foram apenas dois triunfos - nenhum por dois gols de diferença (2 a 1 contra o América-MG e 3 a 2 diante do Guarani). Nesta sequência, a equipe goiana sofreu gols em todas as ocasiões.

O técnico Vagner Mancini, que fará a sua estreia pelo Goiás após deixar o Atlético-GO com uma campanha de cinco derrotas, dois empates e nenhuma vitória, terá o desfalque do volante Marcão, expulso no jogo de ida das oitavas de final, e de Edson, entregue ao departamento médico.

O atacante Paulo Baya é dúvida, após sair com dores do jogo contra o Novorizontino. A tendência é que Ángelo Rodríguez ganhe uma oportunidade no setor ofensivo. Além disso, Juninho e Thiago Galhardo retornam como opções.

No lado do São Paulo, o lateral direito Igor Vinícius segue fora devido a um alto risco de sofrer lesão, e o meio-campista Galoppo continua se recuperando de dores no pé. Por isso, será poupado pelo treinador Luis Zubeldía.

Além da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, os clubes que conquistarem a classificação garantem mais um total de R$ 4,515 milhões aos cofres.

FICHA TÉCNICA

Oitavas de final da Copa do Brasil - Volta

Jogo: Goiás x São Paulo

Data: 08/08/24

Horário: 20 horas

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Goiás: Tadeu; Dieguinho, David Braz, Messias e Sander; Nathan Melo, Wellington e Régis; Welliton, Edu (Thiago Galhardo) e Ángelo Rodríguez (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini.

São Paulo: Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Liziero) e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Ingressos: 200 reais (Tobogã), cadeiras e setor de visitantes esgotados; meia-entrada para torcedores com a camisa do Goiás