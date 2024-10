Em jogo fraco, "rebaixado" Atlético empata com Cuiabá

O empate de 0 a 0 entre Atlético-GO e Cuiabá-MT, na noite desta sexta-feira (19), no Estádio Antonio Accioly, retrata o baixo nível técnico e tático dos representantes do Centro-Oeste na Série A do Brasileiro. Ambos repetiram o placar do 1º turno. Assim, a iguldade no jogo mantém o Dragão como lanterna da competição, com 22 pontos, e deixa o time mato-grossense em situação delicada para fugir do Z4, na penúltima colocação com 27 pontos.

Assim, os dois clubes devem fazer parte da Série B 2025. A equipe goiana mostrou mais disposição, criou boas chances no primeiro tempo, mas caiu de rendimento após os 15 minutos da etapa final.

O duelo entre os representantes do Centro-Oeste começou com problema técnico, não na formação das equipes, mas no trabalho da arbitragem - o VAR teve falha na comunicação. As imagens do jogo eram geradas e chegavam normalmente à central do VAR no Rio. Porém, não havia a comunicação entre os árbitros de vídeo e de campo. Os clubes foram informados da situação e o jogo prosseguiu assim mesmo. No segundo tempo, o defeito foi solucionado.

Para o Cuiabá-MT, que precisava da vitória fora para melhorar a posição na disputa contra o descenso, a etapa inicial não foi a esperada. O Atlético-GO, mesmo com a sentença do "já caiu" ratificada pelo presidente do clube, Adson Batista, foi superior e criou mais chances. O Dragão dominou as ações no meio de campo, tocava a bola com rapidez e envolvia o time mato-grossense pelos lados do campo.

Na esquerda, a parceria entre o venezuelano Matías Lacava e o uruguaio Alejo Cruz desmontava a marcação adversária por aquele setor, enquanto Bruno Tubarão e Janderson fizeram boas ultrapassagens pela direita.

As melhores chances foram atleticanas. Bruno Tubarão por pouco não abriu o placar na conclusão de fora da área. Sinal de que o Atlético-GO queria vencer em casa com a nova formação preparada pelo técnico Umberto Louzer. Em outra descida, Derek tentou o voleio, Walter espalmou, a bola subiu e tocou no travessão para desespero dos rubro-negros. Certo é que o Dragão atacou, arriscou chutes e jogadas de lado. O gol, objeto de desejo, não saiu. O Cuiabá saiu no lucro com o placar em branco.

No segundo tempo, a equipe visitante se expôs mais. Afinal, precisava da vitória. Os espaços para o contra-ataque atleticano apareceram. Lacava passou a ser acionado com mais intensidade e poderia marcar o primeiro gol numa arrancada desde a linha do meio de campo, Na área, faltou a pontaria para coroar a boa jogada. Ele acabou substituído pelo prata da casa, Jean Carlos, de 19 anos. Também entraram Shaylon e Jan Hurtado, mas o Dragão caiu de produção e não criou chances de gol.



FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: 0

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe, Alejo Cruz; Roni (Shaylon), Rhaldney (Gustavo Campanharo), Gabriel Baralhas; Janderson (Geovane), Derek (Jan Hurtado), Matías Lacava (Jean Carlos). Técnico: Umberto Louzer



Cuiabá-MT: 0

Walter; Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Lucas Mineiro), Raylan, Fernando Sobral (Filipe Augusto), Denilson (Max), Gustavo Sauer (André Luís); Ramon, Clayson (Jonathan Cafu) e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco



Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia). Árbitro: Bráulio da Silva Machado/Fifa (SC). Assistentes: Henrique Neu Ribeiro/AB (SC) e Gizeli Cascari/AB (SC). VAR: Daniel Nobre Lins/VAR-Fifa (RS). Público: 2.643 pagantes. Renda: R$ 30.480,00.