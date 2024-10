Goiás define jogos contra Santos e Vila Nova como decisivos pelo acesso

Na reta final da Série B, o Goiás estabeleceu que os jogos contra Santos e Vila Nova, próxima sequência da equipe, serão decisivas para o time esmeraldino se recolocar novamente na briga pelo acesso à Série A. O discurso no clube é que qualquer resultado diferente da vitória nos confrontos pode minar de vez a probabilidade da equipe alviverde retornar ao Brasileirão neste ano.

O jogo contra o Santos, pela 30ª rodada, será disputado na próxima segunda-feira (7), na Serrinha, a partir das 21 horas. Na 31ª rodada, novamente em casa, o time esmeraldino faz o clássico goiano com o Vila Nova, no domingo (13), a partir das 18h30.

O Goiás tem dez jogos para disputar até o final da Série B. A equipe alviverde é a 12ª colocada, com 38 pontos, e está a 9 pontos do Mirassol, que aparece em 4º. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o time esmeraldino tem 1,5% de probabilidade de acesso neste ano.

Contra os números, o Goiás entende que só poderá se recolocar na disputa pelo acesso se vencer a sequência de partidas que terá como mandante, contra Santos e Vila Nova.

“Pela pontuação que se projeta para o acesso, se não tivermos duas vitórias (contra Santos e Vila Nova), vai ficar mais difícil. É fazer as contas. São dois jogos cruciais, ao meu ver”, frisou o goleiro Tadeu.

Também de acordo com a UFMG, a pontuação segura (100%), neste momento da competição, para conquistar o acesso é de 68 pontos. O Goiás teria de vencer todos os jogos que faltam na disputa para alcançar essa previsão.

“São duas vitórias que podem nos colocar de novo no páreo. Vencendo essas duas partidas em casa, vamos nos preparar depois para uma sequência tripla de jogos em casa, mas é algo lá para frente. Hoje precisamos vencer o Santos, fazer nossa preparação para isso”, reforçou o goleiro esmeraldino.

Contas de pontos para a conquista do acesso e conversas sobre o assunto já fazem parte do dia a dia do Goiás há algumas semanas. O técnico Vagner Mancini revelou que não tem feito metas de pontuação a cada recorte de jogos, pois entende que o time goiano está em uma situação em que precisa vencer todas as partidas.

“No dia a dia, a gente conversa com os jogadores sobre pontuação, sobre o que vai ser importante fazer. Falamos de jogo a jogo, os jogos em casa, mas a verdade é que o Goiás precisa ganhar jogos. Não um, esse ou aquele, mas vencer”, salientou Vagner Mancini.