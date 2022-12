Goiás encaminha contratações de meia e lateral argentinos

O Goiás segue a montagem do elenco para 2023 e pode anunciar as contratações de dois jogadores argentinos: o lateral direito Raul Lozano e o meia Julián Palacios. As duas negociações estão avançadas e podem ser concretizadas pelo clube esmeraldino nos próximos dias. As informações foram publicadas pelos jornalistas Adriano Savalli e Venê Casagrande, respectivamente, e confirmadas pelo POPULAR.

Os dois atletas, caso anunciados, vão chegar por meio de empréstimos até o final da temporada de 2023. Nos dois contratos, o Goiás terá opção de compra dos jogadores em definitivo após a conclusão dos empréstimos.

Das duas negociações, a mais próxima de ser concretizada é a de Julián Palacios. O meia de 23 anos pertence ao San Lorenzo e deve assinar com o Goiás após finalizar a renovação de contrato junto ao time argentino. O jogador possui vínculo até o final de 2023 e seu empréstimo será concluído após renovação de mais uma temporada com a equipe da Argentina (até o final de 2024).

Raul Lozano, por sua vez, já está apalavrado com o clube esmeraldino. A negociação começou no final de novembro e avançou nos últimos dias. O Goiás fez proposta de empréstimo junto ao Quilmes, da Argentina, e segue negociação com o time argentino para anunciar o reforço do lateral direito.

NÃO DEU CERTO

Outra tentativa de empréstimo feita pelo Goiás foi a contratação do meia-atacante Campaz, colombiano que defende o Grêmio. Essa negociação, porém, já foi concluída sem desfecho positivo para o clube goiano.

O Goiás fez uma proposta para assinar o empréstimo de um ano com o jogador, arcar com salários integrais, mas a informação que o clube goiano recebeu é que o Grêmio deseja liberar o atleta apenas em caso de transferência em definitivo.