Goiás x Vila Nova: clássico é decisivo em duas frentes para os rivais na Série B

Em momentos distintos na Série B, Goiás e Vila Nova encaram o clássico do próximo domingo (23) como uma decisão na busca pelo acesso à Série A. Não vale título, nem o acesso, mas quem perder vai se complicar na reta final da competição. É o mesmo cenário para um eventual empate, que deixaria ambos em situação delicada por vaga no Brasileirão de 2025.

(Veja, no fim do texto, evolução das chances de acesso de Goiás e Vila Nova no returno)

O time esmeraldino, mandante no duelo, encerrou sequência de três jogos sem vencer com a vitória por 3 a 1 diante do Santos, que briga pelo título da Série B. O Tigre, por sua vez, registrou a marca de três partidas sem ganhar na competição - é o segundo pior jejum do clube na Segundona.

A vitória sobre o Santos mudou o ambiente no Goiás. O triunfo aumentou a esperança de uma arrancada na reta final da Série B, amenizou a pressão por causa da sequência sem vitória e serviu como fator motivacional junto ao elenco. Na equipe esmeraldina, o clássico é encarado como forma de consolidar a nova fase do clube na competição, em caso de vitória.

“O clássico se tornou um jogo em que o Goiás está mais forte por ter vencido o Santos, tem maior orçamento e melhor elenco da Série B. Esse duelo se tornou o grande jogo da próxima rodada, do componente emocional que pode colocar ou tirar um deles da briga pelo acesso”, comentou o jornalista Sérgio Xavier, do Sport.

Por causa do bom momento nesta semana, o Goiás espera casa cheia e recorde de público da equipe na Série B. O maior registro na Segundona ocorreu na última segunda (7), na vitória sobre o Santos, por 3 a 1. O público total foi de 8.478, sendo 8.309 pagantes.

Por determinação do Ministério Público de Goiás, jogos entre Goiás e Vila Nova são disputados com torcida única, portanto apenas esmeraldinos estarão presentes na Serrinha no próximo domingo (13).

Do lado colorado, pressão é o que não falta. O time não vence há três rodadas, desde o dia 18 de setembro, quando bateu a Chapecoense por 3 a 2, no OBA. A sequência ruim, com goleada (4 a 0) para o Ceará, empate com o Botafogo-SP (1 a 1) e o revés mais recente, por 1 a 0, diante do Mirassol, aumentou a cobrança no elenco e na comissão técnica.

Para piorar, na classificação, o Vila Nova desperdiçou oportunidades de voltar à faixa do acesso (G4) e terminou a 30ª rodada a 4 pontos do Mirassol, que é o 4º colocado.

Para o clássico, o técnico Luizinho Lopes ainda terá quatro desfalques: o goleiro Dênis Júnior, o volante Cristiano e os laterais Alex Silva e Fábio, todos por suspensão. Já o técnico Vagner Mancini não pode escalar Rafael Gava, suspenso, no Goiás.

“É um clássico cujo resultado final pode deixar o rival mais longe de uma vaga entre os quatro melhores. Tem outra história do confronto, que é o fato do Vila Nova não ter perdido para o Goiás na temporada, no Goiano, Copa Verde e Série B. Essa invencibilidade também incomoda”, lembrou o comentarista da Rádio CBN Goiânia, Evandro Gomes.

O clássico de domingo será o quarto entre Goiás e Vila Nova na temporada de 2024. No Goianão, os rivais empataram sem gols na Serrinha. Nas quartas de final da Copa Verde, o Tigre ganhou de 1 a 0 no OBA e garantiu a classificação na casa do rival após empate por 1 a 1. Na Série B, a equipe colorada voltou a vencer por 1 a 0, em seus domínios.

“Decisivo é pouco para falar sobre o clássico. O Vila Nova estava próximo da 4ª vaga e se atrapalhou muito com 4 pontos nos últimos cinco jogos. É número para sair da briga, mas o Vila já tinha feito sua arrancada e continua por ali. O Goiás é o contrário, com pontuação baixa e quase uma pontuação que impede de brigar por vaga. Só que acabou de ganhar do Santos, não é qualquer vitória, e se vencer mais uma, entra na briga. A impressão que dá é que o empate mata os dois, por faltar poucas rodadas”, salientou Sérgio Xavier sobre a importância do clássico goiano na 31ª rodada da Série B.

Na tabela e considerando as probabilidade de acesso à Série A, Goiás e Vila Nova fazem um clássico que pode definir o rumo do rival na reta final da Série B.

O time esmeraldino tem um jogo a menos, contra o Amazonas, e faz as contas de vencer sete a oito partidas nos nove que faltam na competição para conquistar um heroico acesso à Série A. Se não vencer o Vila Nova, ficará mais distante do sonho de retornar ao Brasileirão neste ano.

Para o Vila Nova, faltam seis vitórias em oito partidas para o clube alcançar a média histórica de 63 pontos para subir à elite. O Tigre, no entanto, é o 5º pior visitante com apenas duas vitórias em 15 jogos longe dos seus domínios.

O vencedor do clássico, portanto, pode dar um salto importante em busca da sua meta particular, além de complicar cada vez mais o rival.