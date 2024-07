Ingressos para Stock Car em Goiânia estão à venda; veja os valores

Os ingressos para a 6ª etapa da Stock Car, em Goiânia, estão à venda com valores que variam de R$ 30,00 a R$ 2,7 mil. A principal categoria do automobilismo nacional terá treinos e corridas disputadas entre sábado (27) e domingo (28), data que marca o aniversário de 50 anos do Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A comercialização é online. Haverá venda presencial nas bilheterias do autódromo apenas no sábado e domingo, caso os bilhetes ainda estejam disponíveis. Os ingressos são válidos para os dois dias de eventos no autódromo, mas não dão acesso ao estacionamento que terá bilhete cobrado à parte com valor de R$ 50 por dia.

Além das duas corridas pelo anel externo do autódromo, haverá provas da divisão de acesso da Stock Series e corridas da BRB Fórmula 4 Brasil. Ao todo, serão oito corridas distribuídas entre as três categorias.

Confira os detalhes dos ingressos para a 6ª etapa da Stock Car em Goiânia:

Estacionamento

R$ 50,00 (a diária)

Platô Ingresso (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valores: R$ 30,00 (meia entrada ou BRB Card) e R$ 60,00 (inteira)

Combo Família (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valor: R$ 180,00

Platô com visitação (válidos para os 2 dias do Evento - sábado e domingo)

Local com vista privilegiada da reta principal e miolo da pista válido para sábado e domingo, com direito a visitação aos boxes de 30 minutos no sábado e 1 (uma) hora no domingo, em horário previamente determinado pelo organizador do evento.

Valores: R$ 400,00 (inteira) e R$ 200,00 (meia-entrada)

Grid Experiente - Vagas limitadas

PROGRAMAÇÃO SÁBADO (27/07)

- Recepção e entrega de kits;

- Passeio pelos bastidores, passando pelo caminhão de transmissão, Race Control, área dos boxes e encontrando muitos pilotos pelo caminho;

- Bate papo com o Chicão (locutor oficial da Stock Car);

- Foto no pódio oficial.

PROGRAMAÇÃO DOMINGO (28/07)

- Boas-vindas no espaço exclusivo;

- Antecipação na visitação aos boxes, seja o primeiro a pegar autografos;

- Ida até o grid de largada da Stock Car, minutos antes da corrida;

- Vivenciar o Hino Nacional ao lado das equipes;

- Área reservada para assistir a premiação do pódio;

INCLUSO NA EXPERIÊNCIA

- Área Vip do Autódromo;

- Kit com camiseta, boné e “sacochila”;

- Alimentos e bebidas inclusos;

- Credencial válida para os dois dias;

- Horários de início e fim a definir

Preço inteira: R$ 1.800,00 (R$ 1.740,00 referente a serviços de buffet e atividades guiadas – R$ 60,00 referente ao ingresso)

Preço meia-entrada: R$ 1.770,00 (R$ 1.740,00 referente a serviços de buffet e atividades guiadas – R$ 30,00 referente ao ingresso)

Horário: Das 8h às 17h

GRID EXPERIENCE COMBO

Valor total: R$ 2.700,00

Este combo contempla 1 ingresso para um adulto e 1 ingresso para um adolescente entre 12 a 18 anos.

Valor do adulto: R$ 1.800,00 (R$ 60,00 REFERENTE AO INGRESSO INTEIRO | R$ 1.740,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE AEB E EXPERIÊNCIAS DENTRO DO EVENTO)

Valor do adolescente entre 12 a 18 anos: R$ 900,00 (R$ 870,00 referente a serviços de buffet e atividade guiada - R$ 30,00 referente ao ingresso)