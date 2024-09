Jogador do Goiás é convocado para a seleção sub-20

O meia atacante Larson, de 19 anos, foi convocado nesta sexta-feira (20) para um periodo de treinamentos da seleção brasileira sub-20. O técnico da seleção nacional, Ramon Menezes, chamou 23 atletas para a terceira fase de preparação da equipe de juniores visando a participação no Campeonato Sul-Americano Sub-20, no início da próxima temporada (em janeiro e fevereiro). O Brasil buscará o bicampeonato.

Larson teve boas atuações no Campeonato Brasileiro da categoria, em que marcou quatro gols. Ele também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no começo do ano, e o Campeonato Goiano Sub-20. Na base alviverde, é tratado como jogador promissor.

Além dele, Ramon Menezes chamou outro jogador da posição que teve vínculos com as categorias de base do Goiás - o meia Kauan, também de 19 anos. Kauan foi um dos destaques do alviverde na Copa SP 2023, em que o time goiano chegou à fase semifinal e foi eliminado pelo Palmeiras. Kauan está no Fortaleza, clube que se interessou pela contratação do atleta ano passado, pagando R$ 2,4 milhões por 90% dos direitos econômicos - a informação não é confirmada pela direção de Goiás.