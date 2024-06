Na abertura do returno da Divisão de Acesso goiana, três times disputam a liderança

Na abertura do returno da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, neste sábado (15), três clubes concorrem pela liderança da competição: a Anapolina, o Inhumas e o Trindade (ambos com 13 pontos, mas separados pelos critérios de desempate).

Na sequência, aparece o Centro-Oeste (12 pontos). Na disputa contra o rebaixamento, a Aseev (6 pontos, em penúltimo) fecha a 8ª rodada na tarde de domingo (16), contra o Grêmio Anápolis (6 pontos, em último), em jogo agendado para o Estádio Olímpico, a partir das 15h30.

Até a definição de dois clubes que disputarão a 1ª Divisão do Estadual 2025 e os dois que serão rebaixados à Terceirona 2025, serão sete rodadas e sete jogos para cada equipe. O prazo para regularização de atletas terminou antes do início da 8ª rodada, na sexta-feira (14). Por isso, os times estavam se movimentando para fechar as últimas contratações.

A disputa pela liderança continua acirrada neste sábado (15). Líder, a Anapolina (13 pontos) recebe o Centro-Oeste (12 pontos, em 4º lugar) , às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte. No último fim de semana, ambos empataram (0 a 0) em Nerópolis.

Em Ouvidor, no Estádio Luiz Benedito, a Abecat (10 pontos, em 5º) volta a enfrentar o Trindade (13 pontos, em 3º) - semana passada, o Tacão fez 1 a 0 na Abecat. Para fechar o giro deste sábado (15), o Inhumas (13 pontos, vice-líder) busca vencer de novo o Santa Helena (7 pontos, em 6º). Desta vez, o jogo será no Estádio Zico Brandão, em Inhumas.