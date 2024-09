Principal reforço do Goiás para a Série B, Thiago Galhardo perde espaço

LUIZ FELIPE MENDES

Contratado como principal jogador do Goiás para a disputa da Série B, o atacante Thiago Galhardo não vive boa fase e está longe de desempenhar o futebol esperado pela torcida esmeraldina. No clube goiano desde abril, o jogador de 35 anos teve bom início, mas tem perdido espaço no ataque alviverde e deixou de ser titular. Contra o Coritiba, ele volta a ficar à disposição depois de suspensão e pode ter chance para melhorar seu momento na equipe.

Thiago Galhardo, que teve boas passagens pelo Ceará, em 2019, pelo Internacional, em 2020 e 2021 (foi convocado pela seleção brasileira no final de 2020), e pelo Fortaleza, em 2023, chegou ao Goiás com a expectativa de ser o principal jogador do clube esmeraldino na busca pelo acesso à Série A.

Ele estreou na 1ª rodada da Série B, no empate em 1 a 1 com o Ceará. Na ocasião, o atacante perdeu um pênalti, mas deu a assistência para o gol de Paulo Baya.

Na sequência da Série B, Thiago Galhardo continuou titular absoluto na equipe alviverde. Sob o comando do treinador Márcio Zanardi, o atacante balançou as redes contra o Botafogo-SP, pela 6ª rodada, e a Chapecoense, pela 14ª rodada, e deu assistências nos duelos contra América-MG e CRB, pela 13ª e 16ª rodadas. Além disso, marcou o gol da vitória sobre o Cuiabá, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Com Zanardi, Thiago Galhardo fez 17 jogos, todos como titular, três gols e três assistências, em 1.417 minutos jogados (incluindo os acréscimos). A média era de 89 minutos por jogo.

Após a chegada de Vagner Mancini, o atacante fez quatro jogos como titular, outros quatro saindo do banco de reservas e 555 minutos no total, com três gols marcados - todos eles na goleada sobre o Brusque, pela 22ª rodada da Série B. A média é de 69 minutos por jogo.

Na época em que foi contratado, Thiago Galhardo chegou ao Goiás com status de reforço de peso. A torcida esmeraldina chegou a buscá-lo no aeroporto e o atacante correspondeu nas partidas seguintes, sendo uma das principais peças da equipe que começou muito bem a Série B e até alcançou a liderança na 8ª rodada.

A fase de oscilação do Goiás na Série B, que começou a partir da 9ª rodada e persiste, foi resultado da queda de desempenho coletivo da equipe, que teve impacto individual em alguns jogadores, incluindo Thiago Galhardo.

Além das boas participações dentro de campo, o jogador também chamou a atenção nas entrevistas - em uma delas, brincou com o técnico Hélio dos Anjos, então no Paysandu, após o técnico comentar que Galhardo recebia R$ 450 mil por mês no Goiás. Na ocasião, o atleta ironizou o treinador e falou que era “feio diminuir o salário” dele.

Atualmente, a situação do jogador é outra. Thiago Galhardo está há cinco jogos sem balançar as redes e perdeu espaço com Vagner Mancini. O centroavante Edu foi escolhido pelo treinador para atuar no time titular nas últimas três partidas.

No empate em 1 a 1 com o Sport, pela 27ª rodada, o atacante entrou em campo apenas aos 30 minutos do 2º tempo. Ele nunca havia entrado tão tarde em um jogo desde que chegou ao Goiás. Na partida anterior, na vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, o jogador ficou no banco de reservas e sequer atuou. Pelo Goiás, o atacante ficou fora de três jogos por lesão e dois por suspensão (um por expulsão e outro pelo terceiro amarelo).

Devido à queda de rendimento nas últimas semanas e a perda de espaço no time titular, Thiago Galhardo também passou a receber críticas da torcida.

Na mais recente exibição do Goiás, na derrota por 1 a 0 para o Mirassol na Serrinha, Thiago Galhardo cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. Ele fica à disposição para o jogo contra o Coritiba, fora de casa, nesta sexta-feira (27), às 21h30, pela 29ª rodada da Série B, e pode ter chance para tentar melhorar seu momento no clube esmeraldino.