Serra Dourada pode ter interligação de áreas caso se transforme em arena multiuso

Um dos desejos do Governo de Goiás com a possível transformação do estádio Serra Dourada em uma arena multiuso é interligar a região do principal palco do futebol goiano com o local onde estão Prefeitura de Goiânia e Alego.



A ideia é que uma nova opção de mobilidade, que ligue diretamente ao Serra Dourada, seja criada para facilitar o trânsito na região e auxiliar o fluxo de pessoas para os espaços que serão contemplados no novo complexo.

O Governo de Goiás quer transformar o Serra Dourada em uma arena multiuso para que o estádio não funcione apenas em dias de jogos e shows. O objetivo é que “o novo Serra Dourada” tenha áreas de atendimento para a população, com restaurante, academia e escritórios, por exemplo, e que isso possa gerar movimento no local, além de lucro, para manter o estádio funcionando e criar uma nova região centralizada na capital.



Esse foi um assunto debatido, nesta semana, pelo Grupo de Trabalho (GT) liderado pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) com as três empresas que estão autorizadas a fazer estudos para obras no complexo do Serra Dourada.



Outro tema citado pelo GT nas reuniões foi em relação ao Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena). Há um consenso entre GT e empresas de que a arquitetura do equipamento esportivo precisa ser alterada de maneira que fique mais conectada ao Serra Dourada. A ideia do governo é que um novo modelo seja criado para o Goiânia Arena, de forma que integre as duas praças esportivas.



As reuniões foram encerradas nesta quinta-feira (28), com os representantes do “Consórcio Novo Serra Dourada”. Na terça-feira (27), a conversa foi com a Progen. Na segunda-feira (25), com a RNGD.



Essas reuniões marcaram os primeiros passos antes do começo da produção dos estudos pelas empresas. O objetivo foi que os interessados apresentassem, além do seus portfólios, o que já pensam a respeito do Serra Dourada.



O GT também explicou alguns pontos que deseja para a possível reforma e disse que tem a pretensão de transformar a região do Serra Dourada em nova área centralizada da capital.



A partir de agora, o GT vai se reunir com as empresas semanalmente, de forma virtual, para que dúvidas sejam sanadas, atualizações sobre o andamento dos estudos ocorram e contato seja mantido entre as partes.



As três empresas terão até o dia 21 de dezembro para conclusão dos estudos. A escolha do estudo ficará para 2024, com assinatura prevista para o meio do próximo ano. Início das obras e valores para a remodelação do Serra Dourada ainda serão definidos.