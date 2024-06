Técnico do Goiás diz que falha de Tadeu afetou “parte psicológica” em derrota para o Santos

Depois de oito rodadas seguidas na faixa do acesso (G4) à Série A, o Goiás saiu do grupo dos quatro primeiros colocados e isso ocorreu após derrota de 2 a 0 para o Santos, que contou com lambança do goleiro Tadeu. Nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, o defensor fez o gol contra que abriu o triunfo do Peixe em jogo válido pela 11ª rodada da Série B.

O lance, que pode ser descrito como bizarro, ocorreu aos 35 minutos da etapa final. Douglas Borel afastou mal um cruzamento, o goleiro saltou para segurar a bola, mas errou o tempo no movimento. A bola voltou, bateu nas mãos do goleiro e caiu no campo, indo para a direção dos fundos das redes.

Foi talvez a principal falha de Tadeu ao longo das seis temporadas em que ele defende o Goiás. O erro custou caro, já que o clube goiano fazia boa partida no aspecto defensivo e criou oportunidades para marcar, mesmo sendo pressionado pelo Santos. Logo após o primeiro gol, o Peixe ampliou com Willian Bigode.

Tadeu tem o hábito de falar após os jogos em que comete algum erro em campo. Desta vez, optou por não conceder entrevista na saída do gramado. O técnico Márcio Zanardi frisou que a falha afetou o time emocionalmente.

“Jogo que a gente sabia que ia ser definido nos detalhes. Até tomarmos o gol, estávamos bem. Tivemos três chances. Quando você não faz gol contra uma equipe grande, aí teve a infelicidade do Tadeu que nos fez perder a parte psicológica. Trouxe a torcida e o Santos para cima da gente”, opinou o treinador esmeraldino.

Zanardi seguiu falando de Tadeu e elogiou o defensor do clube goiano. “Tadeu é uma referência para o futebol brasileiro, mas é ser humano. Não tem que crucificar. Quando se ganha, são todos. Quando se perde, são todos. Nós erramos e não podemos apontar o dedo. Foi uma infelicidade e faz parte. Quantas vezes ele nos ajudou? É um cara maduro, experiente e vamos virar a página para pensar no Vila”, salientou o treinador esmeraldino.

O resultado na Vila Belmiro confirmou a saída do Goiás do G4. É a primeira vez, desde a 2ª rodada, que o time esmeraldino não termina uma rodada da Série B entre os quatro primeiros colocados.

A queda do Goiás na tabela ocorreu após sequência de três jogos sem vitória na Série B. Depois de golear o Sport, por 3 a 0, na 8ª rodada, a equipe esmeraldina perdeu para o Mirassol, por 1 a 0, empatou em casa com o Coritiba por 1 a 1 e agora perdeu para o Santos, por 2 a 0. Os resultados e equilíbrio de pontuação entre os times na metade de cima explicam a queda de colocações do Goiás.

O clube goiano dá sequência à atual série de confrontos pesados e tenta encerrar a sequência sem vitória no clássico goiano. No próximo domingo (23), o Goiás enfrenta o Vila Nova, no OBA, e depois vai encarar o líder América-MG, no dia 2 de julho.

“Nós temos que pensar em vencer o Vila, clássico importante. Precisamos voltar a vencer para recuperar bem. É falar menos e trabalhar mais, fazer jogo competitivo no clássico. Vitória nos traz moral de novo e vamos trabalhar bastante”, concluiu o técnico Márcio Zanardi.