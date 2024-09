Antiga mansão de Zé Felipe e Virgínia é colocada à venda

A mansão onde o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca moraram, antes da nova ser construída, foi colocada à venda por R$ 29 milhões. O casal e as filhas viveram no local de 2022 até julho deste ano. Localizada em um condomínio de luxo em Goiânia, o imóvel possui sete suítes e conta com uma vista exuberante para natureza.

Segundo anúncio da imobiliária, a propriedade conta com terreno de 3,3 mil metros quadrados e mais e mil metros quadrados de área construída. A mansão tem uma fachada de 70 metros, além de uma porta de entrada de 5 metros de altura. Na entrada, encontra-se um escada de mármore que dá acesso a um hall de pé-direito duplo de 6,5 metros.

A casa conta ainda com suíte master com closet, piscina, sauna, deck seco e deck molhado, bar embutido na piscina, brinquedoteca, varanda gourmet e outras facilidades. O local conta ainda com um fosso de preparado para instalação de elevador para três níveis. A mansão está sendo vendida toda mobiliada.