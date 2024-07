Como anda João Lucas e Marcelo, os cantores do 'Eu Quero Tchu, Eu quero tcha'

A música "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha", que estourou em 2012, quando Neymar marcou o centésimo gol em um jogo do Santos contra o Palmeiras e comemorou com a coreografia, voltou a ser comentada ao ser usada pela seleção da Espanha na comemoração da Eurocopa 2024.

A dupla João Lucas e Marcelo, intérprete da música, que é formada pelo tocantinense Rafael Ribeiro de França e pelo matogrossense Marcelo Martins, que também é compositor para grandes nomes como Victor e Leo, Luan Santana, Cristiano Araújo, Marcos e Belutti, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó, Henrique e Juliano, Israel e Rodolffo, Clayton e Romário, conquistou o mundo.

Após o hit inicial, os cantores alcançaram o topo do Ecad em 2013 com "Louca Louquinha" e em 2014 com "Joga o Copo pro Alto", que teve participação de ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Em 2015, eles lançaram a música "Agora é pra valer", composição de Marília Mendonça com adaptações de Marcelo Martins e produção de Fernando, da dupla com Sorocaba, junto com Wesley Safadão, que foi uma das músicas mais tocadas em 2015 e 2016.



Em 2017 lançaram "Morango e Mel" com um clipe gravado no Jalapão no Tocantins e, em 2018, anunciaram a separação da dupla. Marcelo, primeira voz, segue carreira solo desde então com o nome artístico de Marcelo Martins. De lá para cá, lançou 2 DVDs ao vivo, 2 discos ao vivo e vários singles.

Atualmente, ele dedica-se intensamente à sua carreira solo, trabalhando em uma série de projetos que prometem revitalizar seu repertório e expandir sua influência no cenário musical brasileiro. Entre seus trabalhos mais recentes estão as canções "Só de lembrar dá medo" e um remix vibrante de "Louquinha", realizada em colaboração com DJ Gudi.

Essa última faixa é uma reinterpretação moderna de um de seus maiores hits, incorporando elementos contemporâneos de música eletrônica para atrair tanto novos ouvintes quanto fãs de longa data.

Além dessas faixas, Marcelo está preparando um ambicioso pacote de lançamentos para o segundo semestre de 2024, que inclui oito novas músicas. Este projeto é visto como uma prova do dinamismo dele no estúdio, mostrando sua capacidade de se reinventar e de permanecer relevante em uma indústria em constante evolução.

Em um momento de reflexão sobre sua trajetória, Marcelo expressa uma profunda gratidão pelos anos vividos como parte da dupla João Lucas e Marcelo. "Estou muito grato pela jornada com a dupla e pelo sucesso do 'Tchu Tcha'. Foi uma experiência que abriu muitas portas e me ensinou muito sobre a música e a vida. Continuo a aprender e a crescer com cada novo projeto, e estou animado para compartilhar tudo o que vem por aí com meus fãs," declarou.

Já João Lucas continua usando a marca da dupla com uma nova formação e ainda não tem nenhum lançamento. Há previsão de gravação de um novo DVD.